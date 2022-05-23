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Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией - РИА Новости, 23.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220523/pomosch-1790239161.html
Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией
Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией - РИА Новости, 23.05.2022
Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана с посещением городов и... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:24
2022-05-23T18:24
религия
здоровье - общество
джамал насир гарвал
москва
россия
афганистан
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 22 май – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана с посещением городов и провинций страны, заявил РИА Новости в понедельник зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов."В понедельник состоялась встреча с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалом Насиром Гарвалом. По итогу переговоров могу сказать, что мы согласовали сроки и гуманитарную помощь жителям Афганистана. Визит делегации российских мусульман в Кабул, другие города и провинции с гуманитарной миссией состоится летом нынешнего года", - сказал Аляутдинов.По словам религиозного деятеля, россияне помогут афганцам медицинскими препаратами и теплыми вещами."В визите в Афганистан примет участие благотворительный фонд "Закят", который обеспечит сбор, доставку и раздачу необходимого бедным слоям населения этой страны вещей", - сказал зампред ДУМ РФ.Он также отметил, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь во всем мире, невзирая на их национальную или религиозную принадлежность."Если кому-то нужна поддержка, мы стремимся ее оказать. Так было в Сирии, Ливане, странах Африки или Юго-Восточной Азии. Здесь важно также донести то, что моим соотечественникам не все равно, если где-то голодают дети, женщины и старики. В данном случае те, кому оказывается помощь, видят в нас именно россиян и наши акции мы проводим под флагом нашей страны", - заключил Ильдар Аляутдинов.
https://ria.ru/20220521/pomosch-1789960250.html
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здоровье - общество, джамал насир гарвал, москва, россия, афганистан, ильдар аляутдинов
18:24 23.05.2022
 
Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией

ДУМ России организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
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МОСКВА, 22 май – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана с посещением городов и провинций страны, заявил РИА Новости в понедельник зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.
"В понедельник состоялась встреча с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалом Насиром Гарвалом. По итогу переговоров могу сказать, что мы согласовали сроки и гуманитарную помощь жителям Афганистана. Визит делегации российских мусульман в Кабул, другие города и провинции с гуманитарной миссией состоится летом нынешнего года", - сказал Аляутдинов.
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По словам религиозного деятеля, россияне помогут афганцам медицинскими препаратами и теплыми вещами.
"В визите в Афганистан примет участие благотворительный фонд "Закят", который обеспечит сбор, доставку и раздачу необходимого бедным слоям населения этой страны вещей", - сказал зампред ДУМ РФ.
Он также отметил, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь во всем мире, невзирая на их национальную или религиозную принадлежность.
"Если кому-то нужна поддержка, мы стремимся ее оказать. Так было в Сирии, Ливане, странах Африки или Юго-Восточной Азии. Здесь важно также донести то, что моим соотечественникам не все равно, если где-то голодают дети, женщины и старики. В данном случае те, кому оказывается помощь, видят в нас именно россиян и наши акции мы проводим под флагом нашей страны", - заключил Ильдар Аляутдинов.
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РелигияЗдоровье - ОбществоДжамал Насир ГарвалМоскваРоссияАфганистанИльдар Аляутдинов
 
 
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