https://ria.ru/20220523/pomosch-1790239161.html

Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией

Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией - РИА Новости, 23.05.2022

Российские мусульмане посетят Афганистан с гуманитарной миссией

Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана с посещением городов и... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:24

2022-05-23T18:24

2022-05-23T18:24

религия

здоровье - общество

джамал насир гарвал

москва

россия

афганистан

ильдар аляутдинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d65271cabdb9e9db59154db61e22c90.jpg

МОСКВА, 22 май – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) организовывает масштабную гуманитарную поддержку жителям Афганистана с посещением городов и провинций страны, заявил РИА Новости в понедельник зампред ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов."В понедельник состоялась встреча с временным поверенным в делах Афганистана в Москве Джамалом Насиром Гарвалом. По итогу переговоров могу сказать, что мы согласовали сроки и гуманитарную помощь жителям Афганистана. Визит делегации российских мусульман в Кабул, другие города и провинции с гуманитарной миссией состоится летом нынешнего года", - сказал Аляутдинов.По словам религиозного деятеля, россияне помогут афганцам медицинскими препаратами и теплыми вещами."В визите в Афганистан примет участие благотворительный фонд "Закят", который обеспечит сбор, доставку и раздачу необходимого бедным слоям населения этой страны вещей", - сказал зампред ДУМ РФ.Он также отметил, что российские мусульмане оказывают гуманитарную помощь во всем мире, невзирая на их национальную или религиозную принадлежность."Если кому-то нужна поддержка, мы стремимся ее оказать. Так было в Сирии, Ливане, странах Африки или Юго-Восточной Азии. Здесь важно также донести то, что моим соотечественникам не все равно, если где-то голодают дети, женщины и старики. В данном случае те, кому оказывается помощь, видят в нас именно россиян и наши акции мы проводим под флагом нашей страны", - заключил Ильдар Аляутдинов.

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789960250.html

https://ria.ru/20220222/musulmane-1774289812.html

москва

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, джамал насир гарвал, москва, россия, афганистан, ильдар аляутдинов