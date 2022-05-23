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Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/pomosch-1790231884.html
Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине
Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине
Власти Ингушетии отправили 25 тонн продуктов для военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:56
2022-05-23T17:56
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
республика ингушетия
херсонская область
вооруженные силы рф
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НАЛЬЧИК, 23 мая - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 25 тонн продуктов для военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба главы региона."На этот раз фуры доставят в Харьковскую и Херсонскую области порядка 25 тонн самых необходимых продуктов питания и предметов личной гигиены", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди отправленных военным продуктов - мясо, тушенка, чай, яблоки, питьевая вода и колбасные изделия."Это востребованные и полезные для здоровья продукты. Ситуации бывают разные, не всегда получается вовремя подвезти продукты и будет лучше, если они будут у солдат про запас. Бойцы выполняют там сложные задачи по защите целостности нашего государства, рискуют своими жизнями и важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.Также сообщается, что ранее Ингушетия направила беженцам из Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/lipetsk-1789744943.html
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украина
донбасс
республика ингушетия
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украина, донбасс, республика ингушетия, херсонская область , вооруженные силы рф
17:56 23.05.2022
 
Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине

Власти Ингушетии отправили 25 тонн продуктов для российских военных на Украине

© РИА Новости / Виталий ТимкивГрузовые автомобили с гуманитарной помощью
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 мая - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 25 тонн продуктов для военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба главы региона.
"На этот раз фуры доставят в Харьковскую и Херсонскую области порядка 25 тонн самых необходимых продуктов питания и предметов личной гигиены", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что среди отправленных военным продуктов - мясо, тушенка, чай, яблоки, питьевая вода и колбасные изделия.
"Это востребованные и полезные для здоровья продукты. Ситуации бывают разные, не всегда получается вовремя подвезти продукты и будет лучше, если они будут у солдат про запас. Бойцы выполняют там сложные задачи по защите целостности нашего государства, рискуют своими жизнями и важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Также сообщается, что ранее Ингушетия направила беженцам из Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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