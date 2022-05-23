https://ria.ru/20220523/pomosch-1790231884.html

Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине

Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине - РИА Новости, 23.05.2022

Ингушетия отправила 25 тонн продуктов для российских военных на Украине

Власти Ингушетии отправили 25 тонн продуктов для военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:56

2022-05-23T17:56

2022-05-23T17:56

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

республика ингушетия

херсонская область

вооруженные силы рф

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НАЛЬЧИК, 23 мая - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили 25 тонн продуктов для военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба главы региона."На этот раз фуры доставят в Харьковскую и Херсонскую области порядка 25 тонн самых необходимых продуктов питания и предметов личной гигиены", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди отправленных военным продуктов - мясо, тушенка, чай, яблоки, питьевая вода и колбасные изделия."Это востребованные и полезные для здоровья продукты. Ситуации бывают разные, не всегда получается вовремя подвезти продукты и будет лучше, если они будут у солдат про запас. Бойцы выполняют там сложные задачи по защите целостности нашего государства, рискуют своими жизнями и важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.Также сообщается, что ранее Ингушетия направила беженцам из Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/lipetsk-1789744943.html

https://ria.ru/20220521/gumpomosch-1789869046.html

украина

донбасс

республика ингушетия

херсонская область

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украина, донбасс, республика ингушетия, херсонская область , вооруженные силы рф