https://ria.ru/20220523/pomosch-1790183708.html

МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики

МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики - РИА Новости, 23.05.2022

МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики

Поставки гуманитарной помощи МЧС ДНР начались в поселок Рубцы и другие населенные пункты освобожденных территорий самого севера Донецкой области на границе с... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:14

2022-05-23T15:14

2022-05-23T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 23 мая - РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи МЧС ДНР начались в поселок Рубцы и другие населенные пункты освобожденных территорий самого севера Донецкой области на границе с Харьковской, передает корреспондент РИА Новости.Проехать в Рубцы пока можно только через Луганскую и Харьковскую область, делая большой крюк, объезжая линию фронта. Тем не менее власти республики отправляют помощь даже в самые труднодоступные места, используя все возможные пути. Примечательно, что безопасность на этой территории обеспечивают братские военные из народной армии ЛНР."Это не первая гуманитарка. В целом хватает, держимся, есть свое еще", - рассказала РИА Новости местная жительница.По ее словам, с освобождением поселка стало спокойней. "Кажется, что самое худшее позади", - отметила она.Другая местная жительница сообщила, что было очень страшно, когда бомбили. "Десятого марта авиаудары по центру - школа, садик. Мы в подвалах сидели, дом трухануло. Свистело, летело, заезжали танки во дворы", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/pomosch-1790175981.html

https://ria.ru/20220521/donbass-1789910125.html

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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр