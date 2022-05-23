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МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/pomosch-1790183708.html
МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики
МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики - РИА Новости, 23.05.2022
МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики
Поставки гуманитарной помощи МЧС ДНР начались в поселок Рубцы и другие населенные пункты освобожденных территорий самого севера Донецкой области на границе с... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:14
2022-05-23T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 23 мая - РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи МЧС ДНР начались в поселок Рубцы и другие населенные пункты освобожденных территорий самого севера Донецкой области на границе с Харьковской, передает корреспондент РИА Новости.Проехать в Рубцы пока можно только через Луганскую и Харьковскую область, делая большой крюк, объезжая линию фронта. Тем не менее власти республики отправляют помощь даже в самые труднодоступные места, используя все возможные пути. Примечательно, что безопасность на этой территории обеспечивают братские военные из народной армии ЛНР."Это не первая гуманитарка. В целом хватает, держимся, есть свое еще", - рассказала РИА Новости местная жительница.По ее словам, с освобождением поселка стало спокойней. "Кажется, что самое худшее позади", - отметила она.Другая местная жительница сообщила, что было очень страшно, когда бомбили. "Десятого марта авиаудары по центру - школа, садик. Мы в подвалах сидели, дом трухануло. Свистело, летело, заезжали танки во дворы", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/pomosch-1790175981.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:14 23.05.2022 (обновлено: 15:21 23.05.2022)
 
МЧС ДНР начало поставки гумпомощи в освобожденные районы севера республики

МЧС ДНР начало поставки гуманитарной помощи в освобожденные пункты севера республики

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГуманитарный груз
Гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 23 мая - РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи МЧС ДНР начались в поселок Рубцы и другие населенные пункты освобожденных территорий самого севера Донецкой области на границе с Харьковской, передает корреспондент РИА Новости.
Проехать в Рубцы пока можно только через Луганскую и Харьковскую область, делая большой крюк, объезжая линию фронта. Тем не менее власти республики отправляют помощь даже в самые труднодоступные места, используя все возможные пути. Примечательно, что безопасность на этой территории обеспечивают братские военные из народной армии ЛНР.
Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:56
На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
"Это не первая гуманитарка. В целом хватает, держимся, есть свое еще", - рассказала РИА Новости местная жительница.
По ее словам, с освобождением поселка стало спокойней. "Кажется, что самое худшее позади", - отметила она.
Другая местная жительница сообщила, что было очень страшно, когда бомбили. "Десятого марта авиаудары по центру - школа, садик. Мы в подвалах сидели, дом трухануло. Свистело, летело, заезжали танки во дворы", - сказала она.
Жительница освобожденного села Первомайское получает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 15:19Специальная военная операция на Украине
Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2022
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