https://ria.ru/20220523/pomosch-1790070406.html

Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные

Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные - РИА Новости, 23.05.2022

Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные

Житель Мариуполя Владимир Щепка сообщил РИА Новости, что не стал эвакуироваться из ближайшего к "Азовстали" жилого дома и продолжает оставаться там, получая... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T07:03

2022-05-23T07:03

2022-05-23T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790077361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d06cc35adbda6964b181868e23fce336.jpg

МАРИУПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Житель Мариуполя Владимир Щепка сообщил РИА Новости, что не стал эвакуироваться из ближайшего к "Азовстали" жилого дома и продолжает оставаться там, получая помощь от военных.Как сообщил агентству заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот, 90-летняя мать мужчины умерла за две недели до прихода подразделений ДНР, а украинские военные не позволяли ни захоронить, ни вывезти людей.По словам Щепки, он проживает в Мариуполе с 1968 года. По его словам, он не стал эвакуироваться, так как не хотел оставлять мать, а сейчас выживает благодаря помощи от военнослужащих.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/mariupol-1790012331.html

https://ria.ru/20220521/donbass-1789879450.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", – житель Мариуполя о помощи военных ДНР История о том, как военные помогают мужчине, который с 1968 года живет в Мариуполе рядом с "Азовсталью" и уезжать не собирается. 2022-05-23T07:03 true PT2M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, украина