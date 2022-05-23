Рейтинг@Mail.ru
Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/pomosch-1790070406.html
Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные
Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные - РИА Новости, 23.05.2022
Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные
Житель Мариуполя Владимир Щепка сообщил РИА Новости, что не стал эвакуироваться из ближайшего к "Азовстали" жилого дома и продолжает оставаться там, получая... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:03
2022-05-23T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790077361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d06cc35adbda6964b181868e23fce336.jpg
МАРИУПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Житель Мариуполя Владимир Щепка сообщил РИА Новости, что не стал эвакуироваться из ближайшего к "Азовстали" жилого дома и продолжает оставаться там, получая помощь от военных.Как сообщил агентству заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот, 90-летняя мать мужчины умерла за две недели до прихода подразделений ДНР, а украинские военные не позволяли ни захоронить, ни вывезти людей.По словам Щепки, он проживает в Мариуполе с 1968 года. По его словам, он не стал эвакуироваться, так как не хотел оставлять мать, а сейчас выживает благодаря помощи от военнослужащих.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/mariupol-1790012331.html
https://ria.ru/20220521/donbass-1789879450.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", – житель Мариуполя о помощи военных ДНР
История о том, как военные помогают мужчине, который с 1968 года живет в Мариуполе рядом с "Азовсталью" и уезжать не собирается.
2022-05-23T07:03
true
PT2M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790077361_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9ee4f474bb0cbbca51df535bba29ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, украина
07:03 23.05.2022 (обновлено: 09:00 23.05.2022)
 
Житель Мариуполя рассказал, как ему помогают российские военные

Житель Мариуполя Владимир Щепка рассказал о помощи со стороны российских военных

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Житель Мариуполя Владимир Щепка сообщил РИА Новости, что не стал эвакуироваться из ближайшего к "Азовстали" жилого дома и продолжает оставаться там, получая помощь от военных.
Как сообщил агентству заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот, 90-летняя мать мужчины умерла за две недели до прихода подразделений ДНР, а украинские военные не позволяли ни захоронить, ни вывезти людей.
Украинские боевики при отступлении уничтожали жилые дома вместе с жильцами – заявил военный ДНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 14:36Специальная военная операция на Украине
В Мариуполе боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами, рассказал сапер
По словам Щепки, он проживает в Мариуполе с 1968 года. По его словам, он не стал эвакуироваться, так как не хотел оставлять мать, а сейчас выживает благодаря помощи от военнослужащих.
"Помогают ребята, дай бог им здоровья. И водичку приносят, и хлебушек, и консервы", - сказал мужчина.
Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сначала бомбили, потом сжигали – жительница ЛНР об обстреле нацистами домов фосфорными снарядами - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 09:31Специальная военная операция на Украине
Жители ЛНР рассказали, как нацисты обстреливали дома фосфорными снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала