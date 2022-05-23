https://ria.ru/20220523/polyaki-1790281634.html

МИД Польши поддержал проект об особом правовом статусе поляков на Украине

МИД Польши поддержал проект об особом правовом статусе поляков на Украине - РИА Новости, 23.05.2022

МИД Польши поддержал проект об особом правовом статусе поляков на Украине

МИД Польши положительно оценил внесение в Верховную раду Украины законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши, которое анонсировал Владимир... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T22:44

2022-05-23T22:44

2022-05-23T22:44

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. МИД Польши положительно оценил внесение в Верховную раду Украины законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши, которое анонсировал Владимир Зеленский, назвав его символическим.Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения."Но важнее всего то, что поляки, которые сегодня ездят на Украину, во Львов или Киев, которые хотят инвестировать или вести бизнес на Украине, смогут также получить определенные привилегии как украинские граждане", - добавил он.По мнению Пшидача, "это символический жест, но он может иметь конкретное практическое измерение, точно сблизит наши народы, в том числе и с правовой точки зрения". "Я бы оценил этот жест по достоинству", - заключил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, назвала его казусом суверенитета. Дипломат также отметила, что "суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать".

https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html

https://ria.ru/20220520/evropa-1789686818.html

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в мире, украина, польша, верховная рада украины, львов, мария захарова, марчин пшидач