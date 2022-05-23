https://ria.ru/20220523/polyaki-1790093914.html

Полякам стало стыдно за Моравецкого после призывов "раскулачить" Норвегию

Полякам стало стыдно за Моравецкого после призывов "раскулачить" Норвегию - РИА Новости, 23.05.2022

Полякам стало стыдно за Моравецкого после призывов "раскулачить" Норвегию

Польские пользователи твиттера раскритиковали премьер-министра республики Матеуша Моравецкого после его высказываний в адрес Норвегии на встрече с молодежью. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:15

2022-05-23T10:15

2022-05-23T12:27

цены на нефть

владимир путин

норвегия

россия

украина

право и справедливость

польша

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781450453_0:197:2945:1854_1920x0_80_0_0_5bbe080ee42394c884ecfd3ef84696eb.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польские пользователи твиттера раскритиковали премьер-министра республики Матеуша Моравецкого после его высказываний в адрес Норвегии на встрече с молодежью.Так, политик предложил Осло поделиться прибылью от экспорта нефти и газа. Он отметил, что нынешние дополнительные доходы королевства от продажи ресурсов превысят сто миллиардов евро и это "несправедливо". Польский премьер призвал молодых сограждан "написать своим друзьям в Норвегию", чтобы те распространили эту информацию.Многие комментаторы признались, что им стыдно за поведение Моравецкого, другие посоветовали ему показать пример и самому помочь бедным полякам."Представители "Права и справедливости" говорят по телевидению, что немцы нам во всем завидуют, а Моравецкий тем временем хочет, чтобы молодые поляки клянчили деньги у норвежцев. Невероятно", — посетовал Jacek Fogiel."Это полное безумие. Тотально подконтрольная ему "Орлен" (крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания. — Прим. ред.) жестоко грабит нас, прикрываясь ситуацией на Украине, а сам он призывает писать письма норвежцам", — отметил Anjey."Отказались от поставок из России и теперь удивляетесь, что газ из Норвегии стал дороже? В первую очередь я напишу нашим друзьям из "Орлена", чтобы они поделились прибылью, ведь они поближе к нам будут", — выразил мнение Pietrula."Нобелевский комитет будет в замешательстве. Идея Моравецкого настолько новаторская, что заслуживает Нобелевской премии по экономике", — сыронизировал Arek."С Норвегией мы еще не спорили, и обязанность премьер-министра — наверстать упущенное. А потом выяснится, что это такая переговорная стратегия по поставкам газа с севера", — подытожили читатели.Ранее в понедельник секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что, несмотря на рост доходов от продажи нефти после начала украинского кризиса, стоимость Государственного пенсионного фонда страны снизилась примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), частично из-за падения фондового рынка.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об прекращении производства на территории страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787893651.html

https://ria.ru/20220517/pomosch-1789096731.html

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

https://ria.ru/20220523/evropa-1790061822.html

норвегия

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, владимир путин, норвегия, россия, украина, право и справедливость, польша, матеуш моравецкий