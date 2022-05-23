https://ria.ru/20220523/polyaki-1790093914.html
Полякам стало стыдно за Моравецкого после призывов "раскулачить" Норвегию
Полякам стало стыдно за Моравецкого после призывов "раскулачить" Норвегию - РИА Новости, 23.05.2022
Полякам стало стыдно за Моравецкого после призывов "раскулачить" Норвегию
Польские пользователи твиттера раскритиковали премьер-министра республики Матеуша Моравецкого после его высказываний в адрес Норвегии на встрече с молодежью. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:15
2022-05-23T10:15
2022-05-23T12:27
цены на нефть
владимир путин
норвегия
россия
украина
право и справедливость
польша
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польские пользователи твиттера раскритиковали премьер-министра республики Матеуша Моравецкого после его высказываний в адрес Норвегии на встрече с молодежью.Так, политик предложил Осло поделиться прибылью от экспорта нефти и газа. Он отметил, что нынешние дополнительные доходы королевства от продажи ресурсов превысят сто миллиардов евро и это "несправедливо". Польский премьер призвал молодых сограждан "написать своим друзьям в Норвегию", чтобы те распространили эту информацию.Многие комментаторы признались, что им стыдно за поведение Моравецкого, другие посоветовали ему показать пример и самому помочь бедным полякам."Представители "Права и справедливости" говорят по телевидению, что немцы нам во всем завидуют, а Моравецкий тем временем хочет, чтобы молодые поляки клянчили деньги у норвежцев. Невероятно", — посетовал Jacek Fogiel."Это полное безумие. Тотально подконтрольная ему "Орлен" (крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания. — Прим. ред.) жестоко грабит нас, прикрываясь ситуацией на Украине, а сам он призывает писать письма норвежцам", — отметил Anjey."Отказались от поставок из России и теперь удивляетесь, что газ из Норвегии стал дороже? В первую очередь я напишу нашим друзьям из "Орлена", чтобы они поделились прибылью, ведь они поближе к нам будут", — выразил мнение Pietrula."Нобелевский комитет будет в замешательстве. Идея Моравецкого настолько новаторская, что заслуживает Нобелевской премии по экономике", — сыронизировал Arek."С Норвегией мы еще не спорили, и обязанность премьер-министра — наверстать упущенное. А потом выяснится, что это такая переговорная стратегия по поставкам газа с севера", — подытожили читатели.Ранее в понедельник секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что, несмотря на рост доходов от продажи нефти после начала украинского кризиса, стоимость Государственного пенсионного фонда страны снизилась примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), частично из-за падения фондового рынка.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об прекращении производства на территории страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220511/gaz-1787893651.html
https://ria.ru/20220517/pomosch-1789096731.html
https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html
https://ria.ru/20220523/evropa-1790061822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, норвегия, россия, украина, право и справедливость, польша, матеуш моравецкий
10:15 23.05.2022 (обновлено: 12:27 23.05.2022)
Полякам стало стыдно за Моравецкого после призывов "раскулачить" Норвегию
Поляки раскритиковали премьера Моравецкого за призыв к Норвегии делиться доходами
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Польские пользователи твиттера
раскритиковали премьер-министра республики Матеуша Моравецкого после его высказываний в адрес Норвегии на встрече с молодежью.
Так, политик предложил Осло поделиться прибылью от экспорта нефти и газа. Он отметил, что нынешние дополнительные доходы королевства от продажи ресурсов превысят сто миллиардов евро и это "несправедливо". Польский премьер призвал молодых сограждан "написать своим друзьям в Норвегию", чтобы те распространили эту информацию.
Многие комментаторы признались, что им стыдно за поведение Моравецкого, другие посоветовали ему показать пример и самому помочь бедным полякам.
"Покуда я не лишился дара речи... Кто-то подстрекает молодежь давить на страну, чтобы та делилась прибылью? Вы в своем уме? Это ж чистый коммунизм, партия показывает на кулака и призывает его раскулачить! А нормально, что наши люди должны работать на благо других и с нас еще при этом берут деньги?" — возмутилась Joanna.
"Представители "Права и справедливости
" говорят по телевидению, что немцы нам во всем завидуют, а Моравецкий тем временем хочет, чтобы молодые поляки клянчили деньги у норвежцев. Невероятно", — посетовал Jacek Fogiel.
"Это полное безумие. Тотально подконтрольная ему "Орлен" (крупнейшая в Польше
нефтеперерабатывающая компания. — Прим. ред.) жестоко грабит нас, прикрываясь ситуацией на Украине
, а сам он призывает писать письма норвежцам", — отметил Anjey.
"Отказались от поставок из России
и теперь удивляетесь, что газ из Норвегии стал дороже? В первую очередь я напишу нашим друзьям из "Орлена", чтобы они поделились прибылью, ведь они поближе к нам будут", — выразил мнение Pietrula.
"А Моравецкий поделится своим многомиллионным гигантским состоянием с более бедными поляками?" — задался вопросом Grzegorz D.
"Нобелевский комитет будет в замешательстве. Идея Моравецкого настолько новаторская, что заслуживает Нобелевской премии по экономике", — сыронизировал Arek.
"С Норвегией мы еще не спорили, и обязанность премьер-министра — наверстать упущенное. А потом выяснится, что это такая переговорная стратегия по поставкам газа с севера", — подытожили читатели.
Ранее в понедельник секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что, несмотря на рост доходов от продажи нефти после начала украинского кризиса, стоимость Государственного пенсионного фонда страны снизилась примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), частично из-за падения фондового рынка.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об прекращении производства на территории страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.