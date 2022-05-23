https://ria.ru/20220523/polsha-1790197059.html

В Польше предрекли Европе страдания из-за российского газа

В Польше предрекли Европе страдания из-за российского газа - РИА Новости, 23.05.2022

В Польше предрекли Европе страдания из-за российского газа

Продолжение импорта российского газа в Европу сулит ей долгие страдания, заявил полномочный представитель польского правительства по энергетической... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:54

2022-05-23T15:54

2022-05-23T17:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Продолжение импорта российского газа в Европу сулит ей долгие страдания, заявил полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Об этом пишет Biznes Alert.Чиновник заявил, что Польша может заменить поставки газа из России импортом из других стран, поэтому проблем со снабжением не ожидается. При этом он обратил внимание на государства, согласившиеся оплачивать российское топливо по новым правилам."Некоторые страны и компании посчитали, что воспользуются открытым Европейской комиссией "серым путем", чтобы продолжить поставки газа из России. Другие этого не сделали, как Польша и Финляндия", — заявил Наимский.По его словам, таким образом нарушается солидарность внутри Европы. Представитель кабмина добавил, что на новые правила расчетов переходят "более зависимые страны". При этом Наимский назвал такой шаг "допустимым", чтобы выиграть время на поиск альтернативных поставщиков."Если же это акция, направленная на возврат к прежнему состоянию <…>, то мы в плохой ситуации и Европа будет страдать долго", — подытожил чиновник.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки топлива в Финляндию.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220523/delenie-1790067044.html

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

русский язык в мире, экономика, польша, европа, россия, газпром, петр наимский