https://ria.ru/20220523/polsha-1790125053.html
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию - РИА Новости, 23.05.2022
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию
Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:16
2022-05-23T12:16
2022-05-23T14:12
польша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", — сказал он.Песков отметил, что говорить о договорных отношениях едва ли возможно, поскольку Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, "покупая дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".По его словам, "все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".Польша решила досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993-м. Оно действовало до конца этого года.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
https://ria.ru/20220520/evropa-1789686818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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польша, россия, в мире, дмитрий песков
12:16 23.05.2022 (обновлено: 14:12 23.05.2022)
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию
Пресс-секретарь Путина Песков назвал позицию Польши оголтелой и на уровне сумасшествия
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", — сказал он.
Песков отметил, что говорить о договорных отношениях едва ли возможно, поскольку Варшава
"давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, "покупая дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".
По его словам, "все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".
Польша
решила досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993-м. Оно действовало до конца этого года.