Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/polsha-1790125053.html
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию - РИА Новости, 23.05.2022
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию
Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:16
2022-05-23T14:12
польша
россия
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", — сказал он.Песков отметил, что говорить о договорных отношениях едва ли возможно, поскольку Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, "покупая дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".По его словам, "все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".Польша решила досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993-м. Оно действовало до конца этого года.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
https://ria.ru/20220520/evropa-1789686818.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, в мире, дмитрий песков
12:16 23.05.2022 (обновлено: 14:12 23.05.2022)
 
В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию

Пресс-секретарь Путина Песков назвал позицию Польши оголтелой и на уровне сумасшествия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", — сказал он.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике
Песков отметил, что говорить о договорных отношениях едва ли возможно, поскольку Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, "покупая дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".
По его словам, "все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".
Польша решила досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993-м. Оно действовало до конца этого года.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:29
Премьер Польши заявил, что реализует мечту о Европе от Лиссабона до Киева
 
ПольшаРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала