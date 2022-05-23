https://ria.ru/20220523/polsha-1790125053.html

В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию

В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию - РИА Новости, 23.05.2022

В Кремле назвали позицию Польши по газу близкой к сумасшествию

Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:16

2022-05-23T12:16

2022-05-23T14:12

польша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", — сказал он.Песков отметил, что говорить о договорных отношениях едва ли возможно, поскольку Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, "покупая дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".По его словам, "все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".Польша решила досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993-м. Оно действовало до конца этого года.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

https://ria.ru/20220520/evropa-1789686818.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, россия, в мире, дмитрий песков