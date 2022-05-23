10:12 23.05.2022 (обновлено: 10:56 23.05.2022)
Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа
Представитель польского кабмина Наимский объявил о разрыве соглашения по газу с Россией
© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, сообщил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
"13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", — сказал он.
Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии.
"Этот участок <...> является собственностью компании EuroPolGaz. Его оператор — GAZ-Sistem — он же оператор всей системы передачи газа в стране. Польский отрезок "Ямала" будет использоваться так, как другие участки, которые в 100% являются собственностью GAZ-Sistem — для того чтобы транспортировать газ по территории Польши. Одновременно эта часть газопровода может служить для подачи газа из Германии в Польшу", — отметил представитель правительства.
"Этот участок <...> является собственностью компании EuroPolGaz. Его оператор — GAZ-Sistem — он же оператор всей системы передачи газа в стране. Польский отрезок "Ямала" будет использоваться так, как другие участки, которые в 100% являются собственностью GAZ-Sistem — для того чтобы транспортировать газ по территории Польши. Одновременно эта часть газопровода может служить для подачи газа из Германии в Польшу", — отметил представитель правительства.
Срок указанных договоренностей истекает в конце этого года. Предусмотрен объем до десяти миллионов кубометров ежегодно.