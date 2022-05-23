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Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа - РИА Новости, 23.05.2022
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Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа
Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа - РИА Новости, 23.05.2022
Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа
Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, сообщил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:12
2022-05-23T10:56
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, сообщил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио."13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", — сказал он.Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии."Этот участок &lt;...&gt; является собственностью компании EuroPolGaz. Его оператор — GAZ-Sistem — он же оператор всей системы передачи газа в стране. Польский отрезок "Ямала" будет использоваться так, как другие участки, которые в 100% являются собственностью GAZ-Sistem — для того чтобы транспортировать газ по территории Польши. Одновременно эта часть газопровода может служить для подачи газа из Германии в Польшу", — отметил представитель правительства.Срок указанных договоренностей истекает в конце этого года. Предусмотрен объем до десяти миллионов кубометров ежегодно."Газпром" 27 апреля приостановил операции с болгарской компанией "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях.
https://ria.ru/20220523/germaniya-1790096975.html
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в мире, россия, польша
10:12 23.05.2022 (обновлено: 10:56 23.05.2022)
 
Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа

Представитель польского кабмина Наимский объявил о разрыве соглашения по газу с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Варшава досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, сообщил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
"13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", — сказал он.
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Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии.

"Этот участок <...> является собственностью компании EuroPolGaz. Его оператор — GAZ-Sistem — он же оператор всей системы передачи газа в стране. Польский отрезок "Ямала" будет использоваться так, как другие участки, которые в 100% являются собственностью GAZ-Sistem — для того чтобы транспортировать газ по территории Польши. Одновременно эта часть газопровода может служить для подачи газа из Германии в Польшу", — отметил представитель правительства.
Срок указанных договоренностей истекает в конце этого года. Предусмотрен объем до десяти миллионов кубометров ежегодно.
"Газпром" 27 апреля приостановил операции с болгарской компанией "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях.
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