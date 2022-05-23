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ЕК удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда - РИА Новости, 23.05.2022
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ЕК удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда
ЕК удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда - РИА Новости, 23.05.2022
ЕК удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда
Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза, сообщил еврокомиссар по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T02:41
2022-05-23T04:14
в мире
польша
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.Ранее Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.В решении указывается, что, поскольку Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, она приговаривается к выплате этого штрафа.В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.
https://ria.ru/20220523/norvegiya-1790061465.html
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в мире, польша, еврокомиссия, евросоюз
02:41 23.05.2022 (обновлено: 04:14 23.05.2022)
 
ЕК удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда

Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 миллионов евро, больше 100 миллионов были удержаны", - сказал Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу RTL.
Ранее Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
В решении указывается, что, поскольку Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, она приговаривается к выплате этого штрафа.
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.
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