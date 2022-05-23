https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме - РИА Новости, 23.05.2022
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T03:04
2022-05-23T03:04
2022-05-23T03:29
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499013_707:415:2753:1566_1920x0_80_0_0_f2c6e1f50d5c7c57f55dfcc73d182877.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной. Ночью, по его словам, ожидаются заморозки, а днем до плюс 10 - плюс 15. При этом местами во вторник возможен мокрый снег.Тишковец добавил, что предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.Метеоролог добавила, что в указанный период также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.
https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499013_834:381:2727:1801_1920x0_80_0_0_b11f1b6009a3a22768fcd31ea460c751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
03:04 23.05.2022 (обновлено: 03:29 23.05.2022)
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Метеоролог Макарова: погода в Москве вернется к климатической норме к концу мая
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
"Погода порадует нас в последние пять дней мая. Температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме", - сказала она.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной. Ночью, по его словам, ожидаются заморозки, а днем до плюс 10 - плюс 15. При этом местами во вторник возможен мокрый снег.
Тишковец добавил, что предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.
Метеоролог добавила, что в указанный период также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.