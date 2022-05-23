Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме - РИА Новости, 23.05.2022
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T03:04
2022-05-23T03:29
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499013_707:415:2753:1566_1920x0_80_0_0_f2c6e1f50d5c7c57f55dfcc73d182877.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной. Ночью, по его словам, ожидаются заморозки, а днем до плюс 10 - плюс 15. При этом местами во вторник возможен мокрый снег.Тишковец добавил, что предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.Метеоролог добавила, что в указанный период также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.
https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499013_834:381:2727:1801_1920x0_80_0_0_b11f1b6009a3a22768fcd31ea460c751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
03:04 23.05.2022 (обновлено: 03:29 23.05.2022)
 
Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме

Метеоролог Макарова: погода в Москве вернется к климатической норме к концу мая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарк Победы на Поклонной горе в Москве
Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Парк Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

"Погода порадует нас в последние пять дней мая. Температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме", - сказала она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной. Ночью, по его словам, ожидаются заморозки, а днем до плюс 10 - плюс 15. При этом местами во вторник возможен мокрый снег.
Тишковец добавил, что предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.
Женщина с собакой породы чихуа гуляет в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 17:22
Метеорологическое лето в Москве задерживается
Метеоролог добавила, что в указанный период также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала