https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html

Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме

Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме - РИА Новости, 23.05.2022

Метеоролог рассказала, когда погода в Москве вернется к климатической норме

Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T03:04

2022-05-23T03:04

2022-05-23T03:29

общество

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной. Ночью, по его словам, ожидаются заморозки, а днем до плюс 10 - плюс 15. При этом местами во вторник возможен мокрый снег.Тишковец добавил, что предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.Метеоролог добавила, что в указанный период также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.

https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва