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В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных - РИА Новости, 23.05.2022
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Амурская область
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В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных
В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных - РИА Новости, 23.05.2022
В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных
Новые меры поддержки разрабатываются в Амурской области для малоимущих и многодетных, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:12
2022-05-23T14:12
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – РИА Новости. Новые меры поддержки разрабатываются в Амурской области для малоимущих и многодетных, сообщает правительство региона.Эти меры разрабатываются по поручению президента России Владимира Путина как дополнение к федеральным."Так, предлагается увеличить размер "продуктовой карты" с 1 тысячи рублей до 2, сегодня этой мерой пользуется более 12 тысяч человек. Средства будут доступны на приобретение в том числе продуктов питания от амурских производителей", - информирует правительство Приамурья.Также планируется ввести сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов в профильном региональном центре. Для поддержки тех, кто заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства в 2021-2022 годах, предлагают предоставить дополнительную единовременную выплату. Кроме того, семьям, где родились тройни, будут выдавать по 3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил социальному блоку правительства детально проработать меры поддержки и начать их поэтапное внедрение."На данный момент в Амурской области действует более 80 мер социальной поддержки людей, на них в бюджетах разных уровней только в этом году предусмотрено более 14 миллиардов рублей. Нам нужно максимально упростить механизм получения помощи. Меры поддержки должны действительно работать и быть доступны через портал Госуслуг. Считаю, что сейчас необходимо в первую очередь поддержать семьи с детьми и граждан с низким уровнем дохода, в том числе пенсионеров", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область, россия
14:12 23.05.2022
 
В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных

Правительство Амурской области разрабатывает меры поддержки для малоимущих и многодетных

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – РИА Новости. Новые меры поддержки разрабатываются в Амурской области для малоимущих и многодетных, сообщает правительство региона.
Эти меры разрабатываются по поручению президента России Владимира Путина как дополнение к федеральным.
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"Так, предлагается увеличить размер "продуктовой карты" с 1 тысячи рублей до 2, сегодня этой мерой пользуется более 12 тысяч человек. Средства будут доступны на приобретение в том числе продуктов питания от амурских производителей", - информирует правительство Приамурья.
Также планируется ввести сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов в профильном региональном центре. Для поддержки тех, кто заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства в 2021-2022 годах, предлагают предоставить дополнительную единовременную выплату. Кроме того, семьям, где родились тройни, будут выдавать по 3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.
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Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил социальному блоку правительства детально проработать меры поддержки и начать их поэтапное внедрение.
"На данный момент в Амурской области действует более 80 мер социальной поддержки людей, на них в бюджетах разных уровней только в этом году предусмотрено более 14 миллиардов рублей. Нам нужно максимально упростить механизм получения помощи. Меры поддержки должны действительно работать и быть доступны через портал Госуслуг. Считаю, что сейчас необходимо в первую очередь поддержать семьи с детьми и граждан с низким уровнем дохода, в том числе пенсионеров", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьРоссия
 
 
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