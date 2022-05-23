https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790162668.html

В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных

В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных - РИА Новости, 23.05.2022

В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных

Новые меры поддержки разрабатываются в Амурской области для малоимущих и многодетных, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:12

2022-05-23T14:12

2022-05-23T14:12

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – РИА Новости. Новые меры поддержки разрабатываются в Амурской области для малоимущих и многодетных, сообщает правительство региона.Эти меры разрабатываются по поручению президента России Владимира Путина как дополнение к федеральным."Так, предлагается увеличить размер "продуктовой карты" с 1 тысячи рублей до 2, сегодня этой мерой пользуется более 12 тысяч человек. Средства будут доступны на приобретение в том числе продуктов питания от амурских производителей", - информирует правительство Приамурья.Также планируется ввести сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов в профильном региональном центре. Для поддержки тех, кто заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства в 2021-2022 годах, предлагают предоставить дополнительную единовременную выплату. Кроме того, семьям, где родились тройни, будут выдавать по 3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил социальному блоку правительства детально проработать меры поддержки и начать их поэтапное внедрение."На данный момент в Амурской области действует более 80 мер социальной поддержки людей, на них в бюджетах разных уровней только в этом году предусмотрено более 14 миллиардов рублей. Нам нужно максимально упростить механизм получения помощи. Меры поддержки должны действительно работать и быть доступны через портал Госуслуг. Считаю, что сейчас необходимо в первую очередь поддержать семьи с детьми и граждан с низким уровнем дохода, в том числе пенсионеров", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220520/progress-1789714267.html

https://ria.ru/20220520/proekt-1789709044.html

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амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, россия