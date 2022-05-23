В Приамурье разрабатываются меры поддержки для малоимущих и многодетных
Правительство Амурской области разрабатывает меры поддержки для малоимущих и многодетных
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – РИА Новости. Новые меры поддержки разрабатываются в Амурской области для малоимущих и многодетных, сообщает правительство региона.
Эти меры разрабатываются по поручению президента России Владимира Путина как дополнение к федеральным.
"Так, предлагается увеличить размер "продуктовой карты" с 1 тысячи рублей до 2, сегодня этой мерой пользуется более 12 тысяч человек. Средства будут доступны на приобретение в том числе продуктов питания от амурских производителей", - информирует правительство Приамурья.
Также планируется ввести сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов в профильном региональном центре. Для поддержки тех, кто заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства в 2021-2022 годах, предлагают предоставить дополнительную единовременную выплату. Кроме того, семьям, где родились тройни, будут выдавать по 3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил социальному блоку правительства детально проработать меры поддержки и начать их поэтапное внедрение.
"На данный момент в Амурской области действует более 80 мер социальной поддержки людей, на них в бюджетах разных уровней только в этом году предусмотрено более 14 миллиардов рублей. Нам нужно максимально упростить механизм получения помощи. Меры поддержки должны действительно работать и быть доступны через портал Госуслуг. Считаю, что сейчас необходимо в первую очередь поддержать семьи с детьми и граждан с низким уровнем дохода, в том числе пенсионеров", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.