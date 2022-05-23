https://ria.ru/20220523/pmef-1790103505.html

ПМЭФ-2022 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности

ПМЭФ-2022 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности - РИА Новости, 23.05.2022

ПМЭФ-2022 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке ПМЭФ-2022 будут приняты меры по обеспечению эпидемиологической безопасности,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:00

2022-05-23T11:00

2022-05-23T11:00

россия

фонд "росконгресс"

пмэф

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке ПМЭФ-2022 будут приняты меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, отвечающие требованиям Роспотребнадзора, сообщает Фонд Росконгресс.До начала форума участникам в Едином личном кабинете необходимо внести данные о перенесенном COVID-19, наличии или отсутствии антител к вирусу и пройденной вакцинации. Только после заполнения анкеты – участник сможет записаться на ПЦР-тестирование.Всем участникам, представителям СМИ и сотрудникам нужно пройти ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором, не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума.Результаты теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 активирует доступ на площадку по аккредитационному беджу.Бедж будет активен в течение 48 часов с момента загрузки отрицательного результата в информационную систему форума. Статус беджа и время загрузки результата можно будет посмотреть в Едином личном кабинете. Если участник посещает форум в течение нескольких дней, на повторное тестирование нужно прийти через 48 часов с момента сдачи предыдущего теста, чтобы результат повторного теста был загружен в систему до того, как закончит действовать предыдущий. В личном кабинете будет размещено напоминание, когда ориентировочно нужно сдать следующий тест.Специализированные пункты для прохождения ПЦР-тестирования будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, а также региональных лабораториях Роспотребнадзора Российской Федерации. Для участников форума центры тестирования в аэропортах и гостиницах будут работать круглосуточно в период проведения мероприятия. Адреса и часы работы пунктов, а также стоимость сдачи теста размещены на официальном сайте мероприятия.Руководствуясь самыми строгими требованиями, оргкомитет Петербургского международного экономического форума реализует комплекс мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Комплекс мер, в том числе, предусматривает установку на площадке рециркуляторов воздуха и устройств для обеззараживания, организацию тепловизионного контроля, создание цифровых систем учета коллективного иммунитета. С целью соблюдения мер безопасности планируется расширить инфраструктуру доступа на площадку Форума и организовать контроль за состоянием здоровья гостей мероприятия.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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россия

санкт-петербург

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Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", пмэф, санкт-петербург