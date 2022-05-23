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Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению - РИА Новости, 23.05.2022
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https://ria.ru/20220523/plennyy-1790138730.html
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению - РИА Новости, 23.05.2022
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению
На Украине суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в "нарушении законов и обычаев войны", сообщило издание "Суспильное"... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:00
2022-05-23T14:18
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Украине суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в "нарушении законов и обычаев войны", сообщило издание "Суспильное" ("Общественное").Как заявил изданию "Суспильное.Новости" адвокат Виктор Овсянников, защита намерена обжаловать приговор."Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", — пояснил он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает большим количеством возможностей для защиты российского военного на месте, но продолжит предпринимать попытки в этом направлении по другим каналам. Он подчеркнул, что "судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
13:00 23.05.2022 (обновлено: 14:18 23.05.2022)
 
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению

Суд на Украине приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Украине суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в "нарушении законов и обычаев войны", сообщило издание "Суспильное" ("Общественное").

"Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины, и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил решение судья.

Как заявил изданию "Суспильное.Новости" адвокат Виктор Овсянников, защита намерена обжаловать приговор.
"Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", — пояснил он.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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