13:00 23.05.2022 (обновлено: 14:18 23.05.2022)
Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению
Суд на Украине приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению
© AP Photo / Natacha PisarenkoВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Украине суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в "нарушении законов и обычаев войны", сообщило издание "Суспильное" ("Общественное").
"Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины, и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил решение судья.
Как заявил изданию "Суспильное.Новости" адвокат Виктор Овсянников, защита намерена обжаловать приговор.
"Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", — пояснил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает большим количеством возможностей для защиты российского военного на месте, но продолжит предпринимать попытки в этом направлении по другим каналам. Он подчеркнул, что "судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.