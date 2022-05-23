https://ria.ru/20220523/plennyy-1790138730.html

Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению

Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению - РИА Новости, 23.05.2022

Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению

На Украине суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в "нарушении законов и обычаев войны", сообщило издание "Суспильное"... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:00

2022-05-23T13:00

2022-05-23T14:18

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Украине суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в "нарушении законов и обычаев войны", сообщило издание "Суспильное" ("Общественное").Как заявил изданию "Суспильное.Новости" адвокат Виктор Овсянников, защита намерена обжаловать приговор."Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще и суд кассационной инстанции", — пояснил он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает большим количеством возможностей для защиты российского военного на месте, но продолжит предпринимать попытки в этом направлении по другим каналам. Он подчеркнул, что "судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/tribunal-1790128834.html

https://ria.ru/20220522/ukraina-1790013667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)