https://ria.ru/20220523/plennye-1790155779.html

Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой

Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой - РИА Новости, 23.05.2022

Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой

Пленных военнослужащих российской стороны нужно спасти любой ценой, сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:48

2022-05-23T13:48

2022-05-23T13:48

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

лдпр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пленных военнослужащих российской стороны нужно спасти любой ценой, сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий."Для нас очень ценными являются жизни наших пленных, российских. Их надо спасти любой ценой", - заявил политик в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий.Обмены пленными идут, добавил он. По словам Слуцкого, "русским военнопленным в плену приходится крайне тяжело".

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/azovstal-1790144283.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, лдпр