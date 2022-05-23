https://ria.ru/20220523/plennye-1790155779.html
Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой
Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой - РИА Новости, 23.05.2022
Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой
Пленных военнослужащих российской стороны нужно спасти любой ценой, сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:48
2022-05-23T13:48
2022-05-23T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
лдпр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пленных военнослужащих российской стороны нужно спасти любой ценой, сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий."Для нас очень ценными являются жизни наших пленных, российских. Их надо спасти любой ценой", - заявил политик в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий.Обмены пленными идут, добавил он. По словам Слуцкого, "русским военнопленным в плену приходится крайне тяжело".
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/azovstal-1790144283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, лдпр
Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой
Глава фракции ЛДПР Слуцкий призвал спасти российских пленных на Украине любой ценой