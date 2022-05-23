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В МИД допустили необходимость трибунала для украинских военнопленных

В МИД допустили необходимость трибунала для украинских военнопленных - РИА Новости, 23.05.2022

В МИД допустили необходимость трибунала для украинских военнопленных

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал возможность международного трибунала для украинских военных, взятых в плен на "Азовстали". РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:36

2022-05-23T12:36

2022-05-23T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

мариуполь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал возможность международного трибунала для украинских военных, взятых в плен на "Азовстали"."Я не читал об этом", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать инициативу о трибунале, выдвинутую главой ДНР Денисом Пушилиным. На вопрос о необходимости международного трибунала, руденко отметил, что, "наверное, он необходим, конечно".Замглавы МИД РФ напомнил, что уже существует "общественный комитет в различных структурах Российской Федерации, который занимается фиксацией всех преступлений военных и нацистов на территории Донбасса и в других частях Украины". "Этим занимается следственный комитет и генеральная прокуратура. Думаю, что через какое-то время мы узнаем о первых результатах этой работы", - резюмировал Руденко.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам неизбежен и это запрос общества.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода. СК РФ ранее возбудило много уголовных дел и проводит расследования по преступлениям украинских войск против гражданского населения в Донбассе.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, мариуполь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр