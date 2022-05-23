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Путин поручил завершить ввод в эксплуатацию платформы "Северный полюс" - РИА Новости, 23.05.2022
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Путин поручил завершить ввод в эксплуатацию платформы "Северный полюс"
Путин поручил завершить ввод в эксплуатацию платформы "Северный полюс" - РИА Новости, 23.05.2022
Путин поручил завершить ввод в эксплуатацию платформы "Северный полюс"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:06
2022-05-23T21:06
северный ледовитый океан
владимир путин
северный полюс (дрейфующая станция)
правительство рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить... завершение в 2022 году работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Срок – 1 июля 2022 года", - говорится в тексте поручения.Кроме того, Путин поручил до 1 июля определить единого морского оператора для завоза продукции в районах Крайнего Севера.Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Судно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина - 22,5 метра, водоизмещение - около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал - 34 человека.
https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790264265.html
https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790264868.html
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северный ледовитый океан, владимир путин, северный полюс (дрейфующая станция), правительство рф
21:06 23.05.2022
 
Путин поручил завершить ввод в эксплуатацию платформы "Северный полюс"

Путин поручил завершить ввод в эксплуатацию платформы "Северный полюс" до 1 июля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВыход на ходовые испытания платформы "Северный полюс" в Санкт-Петербурге
Выход на ходовые испытания платформы Северный полюс в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выход на ходовые испытания платформы "Северный полюс" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить... завершение в 2022 году работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Срок – 1 июля 2022 года", - говорится в тексте поручения.
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Кроме того, Путин поручил до 1 июля определить единого морского оператора для завоза продукции в районах Крайнего Севера.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Судно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".
ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина - 22,5 метра, водоизмещение - около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал - 34 человека.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Северный Ледовитый океанВладимир ПутинСеверный полюс (дрейфующая станция)Правительство РФ
 
 
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