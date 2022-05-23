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В России могут появиться дороги из утилизированного пластика - РИА Новости, 23.05.2022
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В России могут появиться дороги из утилизированного пластика
В России могут появиться дороги из утилизированного пластика - РИА Новости, 23.05.2022
В России могут появиться дороги из утилизированного пластика
Вторичный пластик могут начать использовать в России при укладке асфальта - это предполагается новым проектом по переработке пластмассы и улучшению качества... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:00
2022-05-23T07:00
россия
экономика
авто
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вторичный пластик могут начать использовать в России при укладке асфальта - это предполагается новым проектом по переработке пластмассы и улучшению качества дорожного покрытия, который разработали специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области.Проект будет представлен в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) на форуме "Сильные идеи для нового времени", который летом проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс"."В Липецкой области нашли способ улучшить качество дорожного покрытия и при этом решить проблему с утилизацией и переработкой пластика. Для строительства асфальта специалисты предлагают задействовать смесь использованных пластмасс – измельченных и расплавленных пакетов, бутылок и упаковок для закусок. При этом возможны две разные концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика", - говорится в сообщении НТИ.Команда отмечает, что подобную технологию разрабатывают во многих странах - Индии, Великобритании, Нидерландах, Канаде.Авторы проекта рассказали, что при частичной замене битума измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 градусов , после чего добавляют в горячий битум. Плюсы этого способа - увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия в два раза, удешевление производства и уменьшение загрязнения окружающей среды."В Индии компания, которая запатентовала данную технологию, построила 2 тысячи километров дорог, переработав 8 тысяч тонн пластиковых отходов, при доле пластика в дорожном покрытии 8%. В Канаде заявили о создании технологии, которая позволяет задействовать при создании дорожного полотна до 20% переработанного пластика", - отмечается в материалах.Специалисты предложили и второй вариант - создавать дороги из пластиковых модулей. Их быстрее укладывать с помощью автокрана, срок строительства сокращается до нескольких недель. В качестве основы модульной дороги используется утрамбованный песок. Внутри можно закладывать пустые пространства для коммуникаций. "Апробацию данной технологии можно начать с пешеходных дорожек", - говорится в материалах.Для реализации проектов потребуется внедрение технологий по сбору и сортировке пластиковых отходов и внесение изменений в законодательство.
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россия, экономика, авто
07:00 23.05.2022
 
В России могут появиться дороги из утилизированного пластика

В России при укладке асфальта могут начать использовать вторичный пластик

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вторичный пластик могут начать использовать в России при укладке асфальта - это предполагается новым проектом по переработке пластмассы и улучшению качества дорожного покрытия, который разработали специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области.
Проект будет представлен в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) на форуме "Сильные идеи для нового времени", который летом проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".
Липецкой области нашли способ улучшить качество дорожного покрытия и при этом решить проблему с утилизацией и переработкой пластика. Для строительства асфальта специалисты предлагают задействовать смесь использованных пластмасс – измельченных и расплавленных пакетов, бутылок и упаковок для закусок. При этом возможны две разные концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика", - говорится в сообщении НТИ.
"Среди преимуществ такого подхода – снижение расходов на содержание дорог, более низкая стоимость асфальта, а также уменьшение затрат на утилизацию мусора. При этом дорожное покрытие, созданное с использованием переработанного пластика, обладает повышенной прочностью и высокой водостойкостью, имеет хорошее сцепление, более устойчиво к воздействию машинного масла и топлива", - говорится в материалах к проекту.
Команда отмечает, что подобную технологию разрабатывают во многих странах - Индии, Великобритании, Нидерландах, Канаде.
Авторы проекта рассказали, что при частичной замене битума измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 градусов , после чего добавляют в горячий битум. Плюсы этого способа - увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия в два раза, удешевление производства и уменьшение загрязнения окружающей среды.
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"В Индии компания, которая запатентовала данную технологию, построила 2 тысячи километров дорог, переработав 8 тысяч тонн пластиковых отходов, при доле пластика в дорожном покрытии 8%. В Канаде заявили о создании технологии, которая позволяет задействовать при создании дорожного полотна до 20% переработанного пластика", - отмечается в материалах.
Специалисты предложили и второй вариант - создавать дороги из пластиковых модулей. Их быстрее укладывать с помощью автокрана, срок строительства сокращается до нескольких недель. В качестве основы модульной дороги используется утрамбованный песок. Внутри можно закладывать пустые пространства для коммуникаций. "Апробацию данной технологии можно начать с пешеходных дорожек", - говорится в материалах.
Для реализации проектов потребуется внедрение технологий по сбору и сортировке пластиковых отходов и внесение изменений в законодательство.
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