https://ria.ru/20220523/plastik-1790070077.html

В России могут появиться дороги из утилизированного пластика

В России могут появиться дороги из утилизированного пластика - РИА Новости, 23.05.2022

В России могут появиться дороги из утилизированного пластика

Вторичный пластик могут начать использовать в России при укладке асфальта - это предполагается новым проектом по переработке пластмассы и улучшению качества... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T07:00

2022-05-23T07:00

2022-05-23T07:00

россия

экономика

авто

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вторичный пластик могут начать использовать в России при укладке асфальта - это предполагается новым проектом по переработке пластмассы и улучшению качества дорожного покрытия, который разработали специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области.Проект будет представлен в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) на форуме "Сильные идеи для нового времени", который летом проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс"."В Липецкой области нашли способ улучшить качество дорожного покрытия и при этом решить проблему с утилизацией и переработкой пластика. Для строительства асфальта специалисты предлагают задействовать смесь использованных пластмасс – измельченных и расплавленных пакетов, бутылок и упаковок для закусок. При этом возможны две разные концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика", - говорится в сообщении НТИ.Команда отмечает, что подобную технологию разрабатывают во многих странах - Индии, Великобритании, Нидерландах, Канаде.Авторы проекта рассказали, что при частичной замене битума измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 градусов , после чего добавляют в горячий битум. Плюсы этого способа - увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия в два раза, удешевление производства и уменьшение загрязнения окружающей среды."В Индии компания, которая запатентовала данную технологию, построила 2 тысячи километров дорог, переработав 8 тысяч тонн пластиковых отходов, при доле пластика в дорожном покрытии 8%. В Канаде заявили о создании технологии, которая позволяет задействовать при создании дорожного полотна до 20% переработанного пластика", - отмечается в материалах.Специалисты предложили и второй вариант - создавать дороги из пластиковых модулей. Их быстрее укладывать с помощью автокрана, срок строительства сокращается до нескольких недель. В качестве основы модульной дороги используется утрамбованный песок. Внутри можно закладывать пустые пространства для коммуникаций. "Апробацию данной технологии можно начать с пешеходных дорожек", - говорится в материалах.Для реализации проектов потребуется внедрение технологий по сбору и сортировке пластиковых отходов и внесение изменений в законодательство.

https://ria.ru/20220523/moshenniki-1790064129.html

https://ria.ru/20220519/avariynost-1789368961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, авто