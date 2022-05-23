https://ria.ru/20220523/pismo-1790185265.html

Митрополит Иларион направил в Ватикан письмо про Петра Верзилова*

Митрополит Иларион направил в Ватикан письмо про Петра Верзилова* - РИА Новости, 23.05.2022

Митрополит Иларион направил в Ватикан письмо про Петра Верзилова*

Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что папа Римский Франциск был не в курсе о... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:17

2022-05-23T15:17

2022-05-23T15:27

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

петр верзилов

украина

отдел внешних церковных связей московского патриархата

россия

ватикан

pussy riot

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что папа Римский Франциск был не в курсе о кощунственной акции Pussy Riot под руководством Петра Верзилова*, когда встретился с ним и женами бойцов нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) на аудиенции в Ватикане.Папа Римский Франциск 11 мая встретился в Ватикане с женами двух членов украинского нацбатальона "Азов" Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка. Их сопровождал посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш и издатель и продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов*. Как сообщила газета Corriere della Sera, женщины собирались передать понтифику два письма и несколько фотографий. В послании за подписью главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия содержался призыв к освобождению нацбата "Азов" из блокированной "Азовстали"."Я конечно не уверен, что папе Франциску сообщили, кто такой господин Верзилов, и сообщили всю предысторию его деяний", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".Митрополит напомнил, что Верзилов был одним из организаторов кощунственного перформанса в Храме Христа Спасителя и других акций непристойного содержания.Глава ОВЦС рассказал, что он направил письмо апостольскому нунцию в России с разъяснением, "что это за люди"."Конечно хотелось бы, что бы те, кто готовят встречи папы Франциска более внимательно относились к тому, с кем он может появиться на общей фотографии", - сказал митрополит.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220504/razgovor-1786792621.html

https://ria.ru/20220503/religiya-1786621566.html

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франциск (хорхе марио бергольо), петр верзилов, украина, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия, ватикан, pussy riot