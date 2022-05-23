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Премьер Швеции заявила о продолжении переговоров с Турцией по НАТО
Премьер Швеции заявила о продолжении переговоров с Турцией по НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
Премьер Швеции заявила о продолжении переговоров с Турцией по НАТО
Стокгольм и Хельсинки продолжат переговоры с Анкарой по членству в НАТО в ближайшем будущем, они займут время, заявила премьер Швеции Магдалена Андерссон в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:25
2022-05-23T14:25
2022-05-23T14:32
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Стокгольм и Хельсинки продолжат переговоры с Анкарой по членству в НАТО в ближайшем будущем, они займут время, заявила премьер Швеции Магдалена Андерссон в интервью шведскому официальному информационному агентству ТТ.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Швеция и Финляндия продолжат свои двусторонние и трехсторонние переговоры с Турцией в ближайшем будущем, переговоры займут некоторое время", - приводит цитаты из интервью турецкая газета Star.
https://ria.ru/20220521/erdogan-1789935376.html
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в мире, стокгольм, хельсинки, финляндия, швеция, нато, турция
14:25 23.05.2022 (обновлено: 14:32 23.05.2022)
Премьер Швеции заявила о продолжении переговоров с Турцией по НАТО
Премьер Швеции Андерссон заявила о продолжении переговоров с Турцией по членству в НАТО