https://ria.ru/20220523/peregovory-1790119965.html

Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД

Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2022

Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД

Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:57

2022-05-23T11:57

2022-05-23T12:06

в мире

михаил подоляк

москва

украина

киев

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это не наша инициатива заморозить нынешние переговоры и поставить все на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - сказал Руденко.Комментируя заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание новых территориальных реалий, Руденко отметил, что Москва "ориентируется на официальную реакцию киевских властей".

https://ria.ru/20220519/peregovory-1789469388.html

москва

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил подоляк, москва, украина, киев