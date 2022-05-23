Рейтинг@Mail.ru
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/peregovory-1790119965.html
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2022
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД
Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:57
2022-05-23T12:06
в мире
михаил подоляк
москва
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это не наша инициатива заморозить нынешние переговоры и поставить все на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - сказал Руденко.Комментируя заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание новых территориальных реалий, Руденко отметил, что Москва "ориентируется на официальную реакцию киевских властей".
https://ria.ru/20220519/peregovory-1789469388.html
москва
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил подоляк, москва, украина, киев
11:57 23.05.2022 (обновлено: 12:06 23.05.2022)
 
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД

В МИД заявили, что Москва не хотела заморозки нынешнего этапа переговоров с Украиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Это не наша инициатива заморозить нынешние переговоры и поставить все на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - сказал Руденко.
Комментируя заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание новых территориальных реалий, Руденко отметил, что Москва "ориентируется на официальную реакцию киевских властей".
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:18
Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной
 
В миреМихаил ПодолякМоскваУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала