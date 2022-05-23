https://ria.ru/20220523/peregovory-1790119965.html
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 23.05.2022
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД
Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:57
2022-05-23T11:57
2022-05-23T12:06
в мире
михаил подоляк
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украина
киев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это не наша инициатива заморозить нынешние переговоры и поставить все на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - сказал Руденко.Комментируя заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание новых территориальных реалий, Руденко отметил, что Москва "ориентируется на официальную реакцию киевских властей".
https://ria.ru/20220519/peregovory-1789469388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил подоляк, москва, украина, киев
11:57 23.05.2022 (обновлено: 12:06 23.05.2022)
Москва не хотела заморозки переговоров с Украиной, заявили в МИД
В МИД заявили, что Москва не хотела заморозки нынешнего этапа переговоров с Украиной