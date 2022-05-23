https://ria.ru/20220523/peregovory-1790118951.html

МИД заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной

МИД заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 23.05.2022

МИД заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной

Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:53

2022-05-23T11:53

2022-05-23T12:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - сказал Руденко.Комментируя заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание новых территориальных реалий, Руденко отметил, что Москва "ориентируется на официальную реакцию киевских властей".

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, в мире, михаил подоляк, донбасс, ситуация в днр и лнр, андрей руденко