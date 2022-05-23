https://ria.ru/20220523/peregovory-1790118951.html
МИД заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной
МИД заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 23.05.2022
МИД заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной
Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:53
2022-05-23T11:53
2022-05-23T12:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
михаил подоляк
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - сказал Руденко.Комментируя заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание новых территориальных реалий, Руденко отметил, что Москва "ориентируется на официальную реакцию киевских властей".
https://ria.ru/20220523/peregovory-1790093106.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, в мире, михаил подоляк, донбасс, ситуация в днр и лнр, андрей руденко
11:53 23.05.2022 (обновлено: 12:08 23.05.2022)
МИД заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной
Замглавы МИД Руденко: Россия вернется к переговорам, когда Украина проявит позицию