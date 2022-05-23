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Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/peregovory-1790093106.html
Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной
Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.05.2022
Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной
Переговоры с Украиной возможны только на предмет демилитаризации той ее части, что ещё контролируется Киевом, считает председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:11
2022-05-23T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир мединский
владимир путин
киев
украина
россия
андрей клишас
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры с Украиной возможны только на предмет демилитаризации той ее части, что ещё контролируется Киевом, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Переговоры с Украиной возможны только на предмет денацификации и демилитаризации той части бывшей Украинской ССР, которую пока еще контролирует киевская хунта при помощи западных инструкторов и натовского оружия", - написал сенатор в своём Telegram-канале.В воскресенье помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил, что замораживание российско-украинских переговоров является инициативой Украины. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне, что неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин.
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в мире, владимир мединский, владимир путин, киев, украина, россия, андрей клишас, совет федерации рф
10:11 23.05.2022
 
Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной

Клишас: переговоры с Украиной возможны лишь о демилитаризации части, контролируемой Киевом

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры с Украиной возможны только на предмет демилитаризации той ее части, что ещё контролируется Киевом, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Переговоры с Украиной возможны только на предмет денацификации и демилитаризации той части бывшей Украинской ССР, которую пока еще контролирует киевская хунта при помощи западных инструкторов и натовского оружия", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
В воскресенье помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил, что замораживание российско-украинских переговоров является инициативой Украины. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне, что неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир МединскийВладимир ПутинКиевУкраинаРоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
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