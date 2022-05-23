https://ria.ru/20220523/peregovory-1790093106.html

Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной

Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.05.2022

Клишас оценил перспективы переговоров с Украиной

Переговоры с Украиной возможны только на предмет демилитаризации той ее части, что ещё контролируется Киевом, считает председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:11

2022-05-23T10:11

2022-05-23T10:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир мединский

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киев

украина

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андрей клишас

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры с Украиной возможны только на предмет демилитаризации той ее части, что ещё контролируется Киевом, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Переговоры с Украиной возможны только на предмет денацификации и демилитаризации той части бывшей Украинской ССР, которую пока еще контролирует киевская хунта при помощи западных инструкторов и натовского оружия", - написал сенатор в своём Telegram-канале.В воскресенье помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил, что замораживание российско-украинских переговоров является инициативой Украины. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне, что неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20220517/peregovory-1788977134.html

киев

украина

россия

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Ольга Маркова

в мире, владимир мединский, владимир путин, киев, украина, россия, андрей клишас, совет федерации рф