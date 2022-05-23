https://ria.ru/20220523/pentagon-1790195899.html

Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран

Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран - РИА Новости, 23.05.2022

Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран

Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал активизировать военную помощь Украине, выступая на втором совещании стран, участвующих в поставках. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:50

2022-05-23T15:50

2022-05-23T15:50

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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал активизировать военную помощь Украине, выступая на втором совещании стран, участвующих в поставках.Встреча, созванная в виртуальном формате, собрала, по словам министра, представителей 44 государств, НАТО и Евросоюза."На фоне продолжающейся борьбы Украины нам необходимо наращивать наши усилия и всем готовиться к будущим вызовам. Украинские вооруженные силы нуждаются в нашей устойчивой поддержке", - сказал Остин, открывая встречу.Он напомнил, что президент США Джо Байден на днях подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на военное, экономическое и гуманитарное содействие Украине."Дополнительные оборонные ресурсы, заложенные в этот закон, помогут нам отправить Украине еще больше артиллерии, бронированных автомобилей и боеприпасов", - сказал Остин.На встрече присутствует министр обороны Украины Алексей Резников и представители украинских спецслужб.Первая встреча контактной группы прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

https://ria.ru/20220523/amerika-1790140905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, джо байден, алексей резников, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, ситуация в днр и лнр