Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/pentagon-1790195899.html
Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран
Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран - РИА Новости, 23.05.2022
Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран
Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал активизировать военную помощь Украине, выступая на втором совещании стран, участвующих в поставках. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:50
2022-05-23T15:50
в мире
джо байден
алексей резников
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал активизировать военную помощь Украине, выступая на втором совещании стран, участвующих в поставках.Встреча, созванная в виртуальном формате, собрала, по словам министра, представителей 44 государств, НАТО и Евросоюза."На фоне продолжающейся борьбы Украины нам необходимо наращивать наши усилия и всем готовиться к будущим вызовам. Украинские вооруженные силы нуждаются в нашей устойчивой поддержке", - сказал Остин, открывая встречу.Он напомнил, что президент США Джо Байден на днях подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на военное, экономическое и гуманитарное содействие Украине."Дополнительные оборонные ресурсы, заложенные в этот закон, помогут нам отправить Украине еще больше артиллерии, бронированных автомобилей и боеприпасов", - сказал Остин.На встрече присутствует министр обороны Украины Алексей Резников и представители украинских спецслужб.Первая встреча контактной группы прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html
https://ria.ru/20220523/amerika-1790140905.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, алексей резников, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, ситуация в днр и лнр
15:50 23.05.2022
 
Шеф Пентагона обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран

Шеф Пентагона Остин обсуждает военную помощь Украине с коллегами из 44 стран

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал активизировать военную помощь Украине, выступая на втором совещании стран, участвующих в поставках.
Встреча, созванная в виртуальном формате, собрала, по словам министра, представителей 44 государств, НАТО и Евросоюза.
"На фоне продолжающейся борьбы Украины нам необходимо наращивать наши усилия и всем готовиться к будущим вызовам. Украинские вооруженные силы нуждаются в нашей устойчивой поддержке", - сказал Остин, открывая встречу.
Он напомнил, что президент США Джо Байден на днях подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на военное, экономическое и гуманитарное содействие Украине.
"Дополнительные оборонные ресурсы, заложенные в этот закон, помогут нам отправить Украине еще больше артиллерии, бронированных автомобилей и боеприпасов", - сказал Остин.
На встрече присутствует министр обороны Украины Алексей Резников и представители украинских спецслужб.
Первая встреча контактной группы прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:44
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:05
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой
 
В миреДжо БайденАлексей РезниковСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала