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Лавров: России надо полагаться на партнеров в евразийском регионе
Лавров: России надо полагаться на партнеров в евразийском регионе - РИА Новости, 23.05.2022
Лавров: России надо полагаться на партнеров в евразийском регионе
России в дальнейшем развитии надо полагаться на партнеров в евразийском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив уверенность, что это правильный... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:26
2022-05-23T23:26
2022-05-23T23:57
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евразия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. России в дальнейшем развитии надо полагаться на партнеров в евразийском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив уверенность, что это правильный путь."Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей. Убежден, что это правильный путь", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии им. Примакова "100 вопросов лидеру".По словам министра, надеяться, грубо говоря, на возвращение в Россию McDonald's, - значит "опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники". "Нет, наши западные партнеры доказали, и не первый раз, что они недоговороспособны", - заключил глава МИД РФ.
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразия
23:26 23.05.2022 (обновлено: 23:57 23.05.2022)
Лавров: России надо полагаться на партнеров в евразийском регионе
Лавров заявил о необходимости развития отношений с партнерами в евразийском регионе