https://ria.ru/20220523/pamyatnik-1790256878.html

СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии

СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии - РИА Новости, 23.05.2022

СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии

Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как злоумышленники снесли памятник советским летчикам в Латвии, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:57

2022-05-23T19:57

2022-05-23T19:57

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как злоумышленники снесли памятник советским летчикам в Латвии, сообщили в пресс-службе СК РФ."В связи с повреждением памятника советским воинам в Латвии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, не позднее 20 мая злоумышленники на спецтехнике снесли памятник советским воинам-летчикам, который располагался в микрорайоне Ильгюциемс Риги."Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - подчеркнули в СК РФ.

https://ria.ru/20220521/pamyatnik-1789906591.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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жилье, россия, латвия, ссср, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)