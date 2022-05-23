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СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии - РИА Новости, 23.05.2022
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СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии
СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии - РИА Новости, 23.05.2022
СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии
Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как злоумышленники снесли памятник советским летчикам в Латвии, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:57
2022-05-23T19:57
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как злоумышленники снесли памятник советским летчикам в Латвии, сообщили в пресс-службе СК РФ."В связи с повреждением памятника советским воинам в Латвии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, не позднее 20 мая злоумышленники на спецтехнике снесли памятник советским воинам-летчикам, который располагался в микрорайоне Ильгюциемс Риги."Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - подчеркнули в СК РФ.
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жилье, россия, латвия, ссср, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)
19:57 23.05.2022
 
СК возбудил дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии

СК возбудил уголовное дело из-за сноса памятника советским летчикам в Латвии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после того, как злоумышленники снесли памятник советским летчикам в Латвии, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В связи с повреждением памятника советским воинам в Латвии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)", - сказали в ведомстве.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 14:47
СК расследует обстоятельства сноса памятника советским летчикам в Риге
По данным следствия, не позднее 20 мая злоумышленники на спецтехнике снесли памятник советским воинам-летчикам, который располагался в микрорайоне Ильгюциемс Риги.
"Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - подчеркнули в СК РФ.
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ЖильеРоссияЛатвияСССРСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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