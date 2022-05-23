https://ria.ru/20220523/ozkho-1790128736.html

ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред

ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред - РИА Новости, 23.05.2022

ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред

Секретариат ОЗХО не хочет слышать приводимые российской стороной факты использования Украиной химоружия, они возлагают всю ответственность на РФ, при этом... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:25

2022-05-23T12:25

2022-05-23T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

организация по запрещению химического оружия

россия

александр шульгин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153328/62/1533286200_0:559:4158:2898_1920x0_80_0_0_63060de87767de1fad3d8aaf95c22982.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретариат ОЗХО не хочет слышать приводимые российской стороной факты использования Украиной химоружия, они возлагают всю ответственность на РФ, при этом большинство стран-участниц организации подчеркивают неприемлемость использования химоружия на Украине, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин."Большинство государств-участников ОЗХО, не связанных строгими обязательствами по блоку НАТО, разделяют нашу озабоченность и подчеркивают недопустимость использования токсических химикатов. Однако евроатлантическое партнерство подчинило себе ОЗХО, сделав ее платформой сведения политических счетов. Поэтому они не хотят слышать, что Россия говорит, возлагая всю ответственность на нашу страну", - сказал он в ходе брифинга.При этом он подчеркнул, что в ОЗХО заверяют в ответ на направляемые Россией ноты об использовании Украиной химоружия, что тщательно следят за ситуацией и готовы при необходимости принять необходимые меры реагирования.Ранее в конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.

https://ria.ru/20220506/khimoruzhie-1787119879.html

https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, организация по запрещению химического оружия, россия, александр шульгин, ситуация в днр и лнр