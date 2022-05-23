12:25 23.05.2022 (обновлено: 12:45 23.05.2022)
ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред
Постпред Шульгин: ОЗХО возлагает всю ответственность за химоружие на Украине на Россию
© AP Photo / Peter DejongПостпред России при ОЗХО Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретариат ОЗХО не хочет слышать приводимые российской стороной факты использования Украиной химоружия, они возлагают всю ответственность на РФ, при этом большинство стран-участниц организации подчеркивают неприемлемость использования химоружия на Украине, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.
"Большинство государств-участников ОЗХО, не связанных строгими обязательствами по блоку НАТО, разделяют нашу озабоченность и подчеркивают недопустимость использования токсических химикатов. Однако евроатлантическое партнерство подчинило себе ОЗХО, сделав ее платформой сведения политических счетов. Поэтому они не хотят слышать, что Россия говорит, возлагая всю ответственность на нашу страну", - сказал он в ходе брифинга.
При этом он подчеркнул, что в ОЗХО заверяют в ответ на направляемые Россией ноты об использовании Украиной химоружия, что тщательно следят за ситуацией и готовы при необходимости принять необходимые меры реагирования.
Ранее в конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.