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ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/ozkho-1790128736.html
ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред
ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред - РИА Новости, 23.05.2022
ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред
Секретариат ОЗХО не хочет слышать приводимые российской стороной факты использования Украиной химоружия, они возлагают всю ответственность на РФ, при этом... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:25
2022-05-23T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
организация по запрещению химического оружия
россия
александр шульгин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретариат ОЗХО не хочет слышать приводимые российской стороной факты использования Украиной химоружия, они возлагают всю ответственность на РФ, при этом большинство стран-участниц организации подчеркивают неприемлемость использования химоружия на Украине, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин."Большинство государств-участников ОЗХО, не связанных строгими обязательствами по блоку НАТО, разделяют нашу озабоченность и подчеркивают недопустимость использования токсических химикатов. Однако евроатлантическое партнерство подчинило себе ОЗХО, сделав ее платформой сведения политических счетов. Поэтому они не хотят слышать, что Россия говорит, возлагая всю ответственность на нашу страну", - сказал он в ходе брифинга.При этом он подчеркнул, что в ОЗХО заверяют в ответ на направляемые Россией ноты об использовании Украиной химоружия, что тщательно следят за ситуацией и готовы при необходимости принять необходимые меры реагирования.Ранее в конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.
https://ria.ru/20220506/khimoruzhie-1787119879.html
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в мире, украина, организация по запрещению химического оружия, россия, александр шульгин, ситуация в днр и лнр
12:25 23.05.2022 (обновлено: 12:45 23.05.2022)
 
ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химоружия, заявил постпред

Постпред Шульгин: ОЗХО возлагает всю ответственность за химоружие на Украине на Россию

© AP Photo / Peter DejongПостпред России при ОЗХО Александр Шульгин
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретариат ОЗХО не хочет слышать приводимые российской стороной факты использования Украиной химоружия, они возлагают всю ответственность на РФ, при этом большинство стран-участниц организации подчеркивают неприемлемость использования химоружия на Украине, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.
"Большинство государств-участников ОЗХО, не связанных строгими обязательствами по блоку НАТО, разделяют нашу озабоченность и подчеркивают недопустимость использования токсических химикатов. Однако евроатлантическое партнерство подчинило себе ОЗХО, сделав ее платформой сведения политических счетов. Поэтому они не хотят слышать, что Россия говорит, возлагая всю ответственность на нашу страну", - сказал он в ходе брифинга.
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При этом он подчеркнул, что в ОЗХО заверяют в ответ на направляемые Россией ноты об использовании Украиной химоружия, что тщательно следят за ситуацией и готовы при необходимости принять необходимые меры реагирования.
Ранее в конце апреля десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он также заявлял, что высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОрганизация по запрещению химического оружияРоссияАлександр ШульгинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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