https://ria.ru/20220523/ovoschi-1790114727.html

Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер

Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер - РИА Новости, 23.05.2022

Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер

Овощи поставлялись в Херсонскую область из соседних с Украиной европейских стран, что вызывало снижение цен на продукцию местных фермерских предприятий, которые РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:38

2022-05-23T11:38

2022-05-23T11:38

экономика

херсонская область

украина

европа

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ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Овощи поставлялись в Херсонскую область из соседних с Украиной европейских стран, что вызывало снижение цен на продукцию местных фермерских предприятий, которые вынуждены были уничтожать собственный урожай, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в Херсонской области Олег."Не было точки сбыта для наших овощей... Были открыты границы, и завозились овощи из других стран и продавались. Фермеры выбрасывали редиску, потому что стоила она просто копейки. Мы не занимаемся овощами потому, что надо вложить сумасшедшие деньги, а куда продавать, если оно не востребовано", - сказал Олег.Его фермерское хозяйство занимается выращиванием зерновых культур, в том числе пшеницы.По словам собеседника агентства, до 2014 года продукция шла на Крым, была реализация. "Все просчитывалось и давало выгоду. Потом это стало бессмысленно", - добавил он.Ранее владелец крупной агропромышленной компании в Каховском районе рассказал РИА Новости, что предприятия в Херсонской области уже начали регистрироваться в налоговом управлении в Крыму и подали документы на открытие счетов в одном из крымских банков для налаживания полноценной торговли с российскими регионами.

https://ria.ru/20220523/kherson-1790076927.html

https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html

херсонская область

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, херсонская область , украина, европа