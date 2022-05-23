Рейтинг@Mail.ru
Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/ovoschi-1790114727.html
Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер
Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер - РИА Новости, 23.05.2022
Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер
Овощи поставлялись в Херсонскую область из соседних с Украиной европейских стран, что вызывало снижение цен на продукцию местных фермерских предприятий, которые РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:38
2022-05-23T11:38
экономика
херсонская область
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779653794_0:310:3071:2037_1920x0_80_0_0_2c3d1ea2bdd5f041d8c2d0d0f95ea6da.jpg
ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Овощи поставлялись в Херсонскую область из соседних с Украиной европейских стран, что вызывало снижение цен на продукцию местных фермерских предприятий, которые вынуждены были уничтожать собственный урожай, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в Херсонской области Олег."Не было точки сбыта для наших овощей... Были открыты границы, и завозились овощи из других стран и продавались. Фермеры выбрасывали редиску, потому что стоила она просто копейки. Мы не занимаемся овощами потому, что надо вложить сумасшедшие деньги, а куда продавать, если оно не востребовано", - сказал Олег.Его фермерское хозяйство занимается выращиванием зерновых культур, в том числе пшеницы.По словам собеседника агентства, до 2014 года продукция шла на Крым, была реализация. "Все просчитывалось и давало выгоду. Потом это стало бессмысленно", - добавил он.Ранее владелец крупной агропромышленной компании в Каховском районе рассказал РИА Новости, что предприятия в Херсонской области уже начали регистрироваться в налоговом управлении в Крыму и подали документы на открытие счетов в одном из крымских банков для налаживания полноценной торговли с российскими регионами.
https://ria.ru/20220523/kherson-1790076927.html
https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html
херсонская область
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779653794_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c51db0f8f776e062171941c0b467150e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, херсонская область , украина, европа
11:38 23.05.2022
 
Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер

Фермер рассказал, что Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкРедис
Редис - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Редис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Овощи поставлялись в Херсонскую область из соседних с Украиной европейских стран, что вызывало снижение цен на продукцию местных фермерских предприятий, которые вынуждены были уничтожать собственный урожай, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в Херсонской области Олег.
"Не было точки сбыта для наших овощей... Были открыты границы, и завозились овощи из других стран и продавались. Фермеры выбрасывали редиску, потому что стоила она просто копейки. Мы не занимаемся овощами потому, что надо вложить сумасшедшие деньги, а куда продавать, если оно не востребовано", - сказал Олег.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:50Специальная военная операция на Украине
Российские военные помогли херсонским фермерам с дизтопливом
Его фермерское хозяйство занимается выращиванием зерновых культур, в том числе пшеницы.
По словам собеседника агентства, до 2014 года продукция шла на Крым, была реализация. "Все просчитывалось и давало выгоду. Потом это стало бессмысленно", - добавил он.
Ранее владелец крупной агропромышленной компании в Каховском районе рассказал РИА Новости, что предприятия в Херсонской области уже начали регистрироваться в налоговом управлении в Крыму и подали документы на открытие счетов в одном из крымских банков для налаживания полноценной торговли с российскими регионами.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:16Специальная военная операция на Украине
Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами
 
ЭкономикаХерсонская областьУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала