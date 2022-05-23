https://ria.ru/20220523/ospa-1790283697.html
В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян
В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян
Американские медицинские власти располагают сведениям об одном подтвержденном и четырех предполагаемых случаях заражения человека вирусом оспы обезьян на... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:18
2022-05-23T23:18
2022-05-23T23:18
в мире
джо байден
сша
юта
флорида
оспа обезьян
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Американские медицинские власти располагают сведениям об одном подтвержденном и четырех предполагаемых случаях заражения человека вирусом оспы обезьян на территории США, сообщил медицинский регулятор CDC.Под подозрением оказались жители штатов Юта, Флорида и Нью-Йорк с положительными анализами на ортопоксвирусы, к которым относится распространяющаяся по миру обезьянья оспа. Единственный подтвержденный случай был ранее выявлен в штате Массачуссетс.В CDC говорят о низком уровне опасности для населения, хотя президент США Джо Байден назвал оспу обезьян "поводом для беспокойства".Всемирная организация здравоохранения накануне сообщила о 92 случаях заболевания по всему миру, летальных исходов до сих пор не было.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но иногда могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в целом ряде не типичных для вируса западных стран, включая Великобританию, Швецию, Италию, Францию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию и Испанию.
сша
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флорида
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, юта, флорида, оспа обезьян
В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян
Власти США подтвердили один, подозревают еще четыре случая заражения оспой обезьян