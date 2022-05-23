https://ria.ru/20220523/ospa-1790246990.html
В Британии выявили 36 новых случаев заражения оспой обезьян
В Британии выявили 36 новых случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Британии выявили 36 новых случаев заражения оспой обезьян
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 36 новых случаев заражения человека оспой обезьян, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:01
2022-05-23T19:01
2022-05-23T19:19
в мире
великобритания
здоровье - общество
оспа обезьян
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 36 новых случаев заражения человека оспой обезьян, сообщил телеканал Sky News.Ранее ведомство сообщало о 20 случаях с 7 мая."UKHSA подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Таким образом, общее число случаев достигло 56", - сообщил телеканал.Ранее в понедельник UKHSA рекомендовало людям, которые имели тесный контакт с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, здоровье - общество, оспа обезьян
19:01 23.05.2022 (обновлено: 19:19 23.05.2022)
В Британии выявили 36 новых случаев заражения оспой обезьян
Агентство по здравоохранению Британии выявило 36 новых случаев заражения оспой обезьян
ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости.
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 36 новых случаев заражения человека оспой обезьян, сообщил телеканал Sky News
.
Ранее ведомство сообщало о 20 случаях с 7 мая.
"UKHSA подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании
. Таким образом, общее число случаев достигло 56", - сообщил телеканал.
Ранее в понедельник UKHSA рекомендовало людям, которые имели тесный контакт с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.