https://ria.ru/20220523/ospa-1790230529.html

В Нидерландах подтвердили шесть случаев заболевания оспой обезьян

В Нидерландах подтвердили шесть случаев заболевания оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Нидерландах подтвердили шесть случаев заболевания оспой обезьян

Шесть человек в Нидерландах заразились оспой обезьян, во всех случаях речь идет о мужчинах нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил в понедельник... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:52

2022-05-23T17:52

2022-05-23T17:52

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Шесть человек в Нидерландах заразились оспой обезьян, во всех случаях речь идет о мужчинах нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения страны (RIVM)."Оспа обезьян была диагностирована у шести человек в Нидерландах", - говорится в заявлении института.Сообщается, что некоторые из инфицированных побывали на фестивале Darkland в Бельгии."Во всех случаях речь идет о мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что хоть оспа обезьян и может передаваться половым путем, это не венерическое заболевание.Первый случай заражения оспой обезьяны в Нидерландах был подтвержден 20 мая.Случаи заражения людей этим вирусом выявлены и в других странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Швейцарии и Испании.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220523/mutatsii-1790220658.html

https://ria.ru/20220523/ospa-1790217482.html

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в мире, нидерланды, бельгия, здоровье - общество, великобритания, оспа обезьян