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В Госдуме считают, что люди старше 42 лет не заразятся оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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В Госдуме считают, что люди старше 42 лет не заразятся оспой обезьян
В Госдуме считают, что люди старше 42 лет не заразятся оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Госдуме считают, что люди старше 42 лет не заразятся оспой обезьян
Люди старше 42 лет, вероятно, не заразятся оспой обезьян даже при контакте с больными, поскольку до 1980 года в СССР делали вакцинацию от натуральной оспы,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:47
2022-05-23T17:47
общество
здоровье - общество
россия
оспа обезьян
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Люди старше 42 лет, вероятно, не заразятся оспой обезьян даже при контакте с больными, поскольку до 1980 года в СССР делали вакцинацию от натуральной оспы, рассказал РИА Новости замглавы комитета по здравоохранению Госдумы Сергей Леонов.По его словам, симптомы обезьяньей оспы похожи на симптомы натуральной оспы, но обезьянья оспа протекает легче, чем обычная. Натуральная оспа в начале 80-х годов прошлого века была признана "стертой с лица земли", поскольку фактически благодаря вакцинации эту болезнь удалось полностью победить, сообщил депутат."Вакцину делали до 80-го года, после она была прекращена. Потому что много лет не фиксировались случаи заболевания натуральной оспы. Поэтому те, кто родился до 80-го года, они, вероятнее всего, в зависимости от возраста, вакцинированы от натуральной оспы, что дает им все шансы не заболеть, даже если они будут контактировать с больными оспой обезьян", - рассказал Леонов.Парламентарий отметил, что не назвал бы статистику на данный момент тревожной."Выявляются фактически единичные случаи в различных странах мира. Инфекция завозная, в основном из Африки. Периодически фиксируются случаи обезьяньей оспы, начиная с середины прошлого века, как только это заболевание было выявлено, описано, и, соответственно, бывают случаи периодически, не каждый год, что до тысячи случаев фиксируются во всем мире", - сказал он, отметив, что данное количество обработано статистически и есть вероятность, что случаев заражения на самом деле больше.Сегодня нужно понимать, что, если говорить об РФ, то не зарегистрировано еще ни одного случая, а с учетом небольшой интенсивности транспортного обмена вероятность завоза данного заболевания очень низка, продолжил Леонов."Данное заболевание не распространяется так, как ковид. Ковид распространяется очень быстро, это очень контагиозное заболевание. То есть если несколько человек проконтактировали с десятью людьми, вероятность того, что из них заболеют пять, очень высока. В геометрической прогрессии это заболевание передается от человека к человеку. Вирус оспы обезьян достаточно сложно передается от человека к человеку, только при близком контакте - при поцелуе или если человек очень долго находился с другим человеком. Поэтому заболеть - это надо постараться", - сообщил депутат, добавив, что вспышки оспы обезьян за последние 50 лет заканчивалось очень быстро.Также он отметил, что вакцинироваться от оспы обезьян с профессиональной точки зрения необходимо медикам.
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общество, здоровье - общество, россия, оспа обезьян, госдума рф
17:47 23.05.2022
 
В Госдуме считают, что люди старше 42 лет не заразятся оспой обезьян

Депутат Леонов: люди старше 42 лет не заразятся оспой обезьян из-за советской прививки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Люди старше 42 лет, вероятно, не заразятся оспой обезьян даже при контакте с больными, поскольку до 1980 года в СССР делали вакцинацию от натуральной оспы, рассказал РИА Новости замглавы комитета по здравоохранению Госдумы Сергей Леонов.
По его словам, симптомы обезьяньей оспы похожи на симптомы натуральной оспы, но обезьянья оспа протекает легче, чем обычная. Натуральная оспа в начале 80-х годов прошлого века была признана "стертой с лица земли", поскольку фактически благодаря вакцинации эту болезнь удалось полностью победить, сообщил депутат.
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"Вакцину делали до 80-го года, после она была прекращена. Потому что много лет не фиксировались случаи заболевания натуральной оспы. Поэтому те, кто родился до 80-го года, они, вероятнее всего, в зависимости от возраста, вакцинированы от натуральной оспы, что дает им все шансы не заболеть, даже если они будут контактировать с больными оспой обезьян", - рассказал Леонов.
Парламентарий отметил, что не назвал бы статистику на данный момент тревожной.
"Выявляются фактически единичные случаи в различных странах мира. Инфекция завозная, в основном из Африки. Периодически фиксируются случаи обезьяньей оспы, начиная с середины прошлого века, как только это заболевание было выявлено, описано, и, соответственно, бывают случаи периодически, не каждый год, что до тысячи случаев фиксируются во всем мире", - сказал он, отметив, что данное количество обработано статистически и есть вероятность, что случаев заражения на самом деле больше.
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"Данное заболевание не распространяется так, как ковид. Ковид распространяется очень быстро, это очень контагиозное заболевание. То есть если несколько человек проконтактировали с десятью людьми, вероятность того, что из них заболеют пять, очень высока. В геометрической прогрессии это заболевание передается от человека к человеку. Вирус оспы обезьян достаточно сложно передается от человека к человеку, только при близком контакте - при поцелуе или если человек очень долго находился с другим человеком. Поэтому заболеть - это надо постараться", - сообщил депутат, добавив, что вспышки оспы обезьян за последние 50 лет заканчивалось очень быстро.
Также он отметил, что вакцинироваться от оспы обезьян с профессиональной точки зрения необходимо медикам.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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