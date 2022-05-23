https://ria.ru/20220523/ospa-1790218748.html

Оспа обезьян у большинства заболевших вызывает легкие симптомы

Оспа обезьян у большинства заболевших вызывает легкие симптомы - РИА Новости, 23.05.2022

Оспа обезьян у большинства заболевших вызывает легкие симптомы

По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:13

2022-05-23T17:13

2022-05-23T17:44

в мире

европа

евросоюз

оспа обезьян

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)."В период с 15 по 23 мая в восьми государствах-членах ЕС - Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, были зарегистрированы в общей сложности 85 случаев заражения обезьяньей оспой", - говорится в сообщении."Большинство текущих случаев проявляются легкими симптомами заболевания, для более широких слоёв населения вероятность распространения очень низка", - заявил директор центра Андреа Аммон.В сообщении также отмечается, что инфицированным следует оставаться в изоляции, и особенно им следует избегать тесного контакта с людьми с ослабленным иммунитетом и домашними животными.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, евросоюз, оспа обезьян