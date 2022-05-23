https://ria.ru/20220523/ospa-1790217482.html

В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян

В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян

По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:05

2022-05-23T17:05

2022-05-23T17:44

оспа обезьян

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, в мире, евросоюз