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В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян
В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян
По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:05
2022-05-23T17:44
оспа обезьян
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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оспа обезьян, в мире, евросоюз
17:05 23.05.2022 (обновлено: 17:44 23.05.2022)
 
В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян

В восьми странах Евросоюза зарегистрировали 85 случаев заражения оспой обезьян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Берлине
Машина скорой помощи в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Машина скорой помощи в Берлине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
"В период с 15 по 23 мая в восьми государствах-членах ЕС - Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, были зарегистрированы в общей сложности 85 случаев заражения обезьяньей оспой", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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