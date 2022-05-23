https://ria.ru/20220523/ospa-1790217482.html
В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян
В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян
По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:05
2022-05-23T17:05
2022-05-23T17:44
оспа обезьян
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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оспа обезьян, в мире, евросоюз
17:05 23.05.2022 (обновлено: 17:44 23.05.2022)
В Евросоюзе выявили 85 случаев заражения оспой обезьян
В восьми странах Евросоюза зарегистрировали 85 случаев заражения оспой обезьян
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости.
По меньшей мере 85 случаев заражения обезьяньей оспой зафиксированы с 15 мая в восьми странах Евросоюза, сообщил
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
"В период с 15 по 23 мая в восьми государствах-членах ЕС - Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, были зарегистрированы в общей сложности 85 случаев заражения обезьяньей оспой", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.