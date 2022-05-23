https://ria.ru/20220523/ospa-1790202061.html

В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян

В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян

В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:13

2022-05-23T16:13

2022-05-23T16:18

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы, в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.

https://ria.ru/20220523/ospa-1790130964.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)