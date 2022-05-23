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В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян
В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:13
2022-05-23T16:18
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы, в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:13 23.05.2022 (обновлено: 16:18 23.05.2022)
 
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян

В Роспотребнадзоре сообщили о наличии в России иммунной прослойки от оспы обезьян

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации
Медицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы, в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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