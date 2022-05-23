https://ria.ru/20220523/ospa-1790202061.html
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян
В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:13
2022-05-23T16:13
2022-05-23T16:18
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757427064_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_823b132af325dd26ff4973e3a6025681.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы, в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.
https://ria.ru/20220523/ospa-1790130964.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757427064_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_bc17ab0e2a9f13f863b636be381eaff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:13 23.05.2022 (обновлено: 16:18 23.05.2022)
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии иммунной прослойки от оспы обезьян
В Роспотребнадзоре сообщили о наличии в России иммунной прослойки от оспы обезьян