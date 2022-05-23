https://ria.ru/20220523/ospa-1790201652.html
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.05.2022
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:12
2022-05-23T16:12
2022-05-23T16:12
общество
здоровье - общество
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, что при контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, надо следовать базовым правилам профилактики: пользоваться маской и соблюдать гигиену рук."Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220523/ospa-1790200917.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре
В Роспотребнадзоре заявили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью