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Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.05.2022
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Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.05.2022
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:12
2022-05-23T16:12
общество
здоровье - общество
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, что при контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, надо следовать базовым правилам профилактики: пользоваться маской и соблюдать гигиену рук."Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:12 23.05.2022
 
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, заявили в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре заявили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница Диагностического центра лабораторных исследований
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что при контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, надо следовать базовым правилам профилактики: пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.
"Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека", - говорится в сообщении.
Самка шимпанзе с детенышем в национальном парке в Конго - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 16:07
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоОспа обезьянФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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