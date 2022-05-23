https://ria.ru/20220523/ospa-1790200917.html
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса оспы обезьян, в самой стране случаев заражения пока не выявлено,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:07
2022-05-23T16:07
2022-05-23T17:30
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса оспы обезьян, в самой стране случаев заражения пока не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства."Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. Во время пребывания в этих странах туристам посоветовали употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.В ведомстве отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача патогена воздушно-капельным путем все-таки возможна "при длительном личном контакте". На 23 мая Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая инфицирования этим вирусом, и вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. В то же время в стране достаточно реагентов, чтобы определить заражение.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
16:07 23.05.2022 (обновлено: 17:30 23.05.2022)
Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор посоветовал избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса оспы обезьян, в самой стране случаев заражения пока не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.
Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго
, Республику Конго
, Камерун
, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию
, Кот-д'Ивуар
, Либерию
, Сьерра-Леоне
, Габон
и Южный Судан
. Во время пребывания в этих странах туристам посоветовали употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.
В ведомстве отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача патогена воздушно-капельным путем все-таки возможна "при длительном личном контакте".
На 23 мая Роспотребнадзор
не выявил в России
ни одного случая инфицирования этим вирусом, и вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. В то же время в стране достаточно реагентов, чтобы определить заражение.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.
Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.