https://ria.ru/20220523/ospa-1790200917.html

Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

Роспотребнадзор дал советы, как избежать заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса оспы обезьян, в самой стране случаев заражения пока не выявлено,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:07

2022-05-23T16:07

2022-05-23T17:30

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766026128_0:140:2267:1415_1920x0_80_0_0_5c5f5bc587225df3ceec6988e75c5e32.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса оспы обезьян, в самой стране случаев заражения пока не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства."Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. Во время пребывания в этих странах туристам посоветовали употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.В ведомстве отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача патогена воздушно-капельным путем все-таки возможна "при длительном личном контакте". На 23 мая Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая инфицирования этим вирусом, и вероятность завоза регулятор оценивает как низкую. В то же время в стране достаточно реагентов, чтобы определить заражение.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян