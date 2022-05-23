https://ria.ru/20220523/ospa-1790200319.html
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую - РИА Новости, 23.05.2022
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую
Вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:04
2022-05-23T16:04
2022-05-23T16:04
здоровье - общество
россия
общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220523/ospa-1790199748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, общество, оспа обезьян
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую
В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность завоза оспы обезьян оценивается как низкая