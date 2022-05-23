https://ria.ru/20220523/ospa-1790200319.html

В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую

В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую - РИА Новости, 23.05.2022

В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую

Вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:04

2022-05-23T16:04

2022-05-23T16:04

здоровье - общество

россия

общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220523/ospa-1790199748.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, общество, оспа обезьян