Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/ospa-1790200319.html
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую - РИА Новости, 23.05.2022
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую
Вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:04
2022-05-23T16:04
здоровье - общество
россия
общество
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735254785_0:117:3179:1906_1920x0_80_0_0_a59f261b84cc8446ae6202ee30d6a9f5.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220523/ospa-1790199748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735254785_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_26ac4696b052e0e82c94bd4d8b75c899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, общество, оспа обезьян
16:04 23.05.2022
 
В Роспотребнадзоре вероятность завоза оспы обезьян оценили как низкую

В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность завоза оспы обезьян оценивается как низкая

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания", - говорится в сообщении.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вчера, 16:02
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
 
Здоровье - ОбществоРоссияОбществоОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала