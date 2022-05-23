https://ria.ru/20220523/ospa-1790200084.html

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:04

2022-05-23T16:04

2022-05-23T16:04

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле Службы", - говорится в сообщении.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян, общество