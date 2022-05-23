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Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:04
2022-05-23T16:04
2022-05-23T16:04
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле Службы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян, общество
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за оспы обезьян