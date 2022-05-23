Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/ospa-1790200084.html
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:04
2022-05-23T16:04
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788439584_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_811d5a455438f37a80539fc962205137.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле Службы", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788439584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8ba69b9ceccac28af2d4cf1b9ec4f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян, общество
16:04 23.05.2022
 
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за оспы обезьян

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы
Сотрудница пограничной службы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Сотрудница пограничной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле Службы", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьянОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала