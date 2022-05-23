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В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
Случаи инфицирования оспой обезьян не выявлены в России на 23 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:02
2022-05-23T16:02
2022-05-23T16:07
оспа обезьян
здоровье - общество
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Случаи инфицирования оспой обезьян не выявлены в России на 23 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."По состоянию на 23 мая в Российской Федерации не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
16:02 23.05.2022 (обновлено: 16:07 23.05.2022)
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор: на 23 мая в России не выявили случаев заражения оспой обезьян