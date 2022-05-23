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В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

Случаи инфицирования оспой обезьян не выявлены в России на 23 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:02

2022-05-23T16:02

2022-05-23T16:07

оспа обезьян

здоровье - общество

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Случаи инфицирования оспой обезьян не выявлены в России на 23 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."По состоянию на 23 мая в Российской Федерации не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян", - говорится в сообщении.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оспа обезьян, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия