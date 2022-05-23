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В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Дании и Шотландии выявили первые случаи заболевания оспой обезьян, заявили в местных медицинских организациях. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:58
2022-05-23T15:48
дания
оспа обезьян
в мире
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МУРМАНСК, 23 мая — РИА Новости. В Дании и Шотландии выявили первые случаи заболевания оспой обезьян, заявили в местных медицинских организациях.Так, датский институт сывороток сообщил, что такой диагноз поставили мужчине, вернувшемуся из поездки на остров Гран-Канария. У заболевшего легкие симптомы, он находится дома на изоляции. Датское агентство по безопасности пациентов выявляет, с кем он контактировал.О диагностировании оспы обезьян у жителя Шотландии сообщила региональная служба здравоохранения Public Health Scotland.Там добавили, что сотрудничают с Агентством по здравоохранению Великобритании, агентствами общественного здравоохранения Уэльса и Северной Ирландии для мониторинга и реагирования на потенциальные и подтвержденные случаи оспы обезьян в Королевстве.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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дания, оспа обезьян, в мире
14:58 23.05.2022 (обновлено: 15:48 23.05.2022)
 
В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый в Дании случай заражения оспы обезьян выявили у мужчины, ездившего на Гран-Канарию

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал. Архивное фото
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МУРМАНСК, 23 мая — РИА Новости. В Дании и Шотландии выявили первые случаи заболевания оспой обезьян, заявили в местных медицинских организациях.
Так, датский институт сывороток сообщил, что такой диагноз поставили мужчине, вернувшемуся из поездки на остров Гран-Канария. У заболевшего легкие симптомы, он находится дома на изоляции. Датское агентство по безопасности пациентов выявляет, с кем он контактировал.
"В целом датчанам не о чем беспокоиться, но мы прекрасно осведомлены о вспышке, поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки. Поэтому мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено", — приводятся в сообщении слова представительницы института Тюре Гроув Краузе.
О диагностировании оспы обезьян у жителя Шотландии сообщила региональная служба здравоохранения Public Health Scotland.
"Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что сотрудничают с Агентством по здравоохранению Великобритании, агентствами общественного здравоохранения Уэльса и Северной Ирландии для мониторинга и реагирования на потенциальные и подтвержденные случаи оспы обезьян в Королевстве.
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Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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