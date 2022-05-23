https://ria.ru/20220523/ospa-1790176555.html

В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Дании выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Дании и Шотландии выявили первые случаи заболевания оспой обезьян, заявили в местных медицинских организациях. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:58

2022-05-23T14:58

2022-05-23T15:48

дания

оспа обезьян

в мире

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МУРМАНСК, 23 мая — РИА Новости. В Дании и Шотландии выявили первые случаи заболевания оспой обезьян, заявили в местных медицинских организациях.Так, датский институт сывороток сообщил, что такой диагноз поставили мужчине, вернувшемуся из поездки на остров Гран-Канария. У заболевшего легкие симптомы, он находится дома на изоляции. Датское агентство по безопасности пациентов выявляет, с кем он контактировал.О диагностировании оспы обезьян у жителя Шотландии сообщила региональная служба здравоохранения Public Health Scotland.Там добавили, что сотрудничают с Агентством по здравоохранению Великобритании, агентствами общественного здравоохранения Уэльса и Северной Ирландии для мониторинга и реагирования на потенциальные и подтвержденные случаи оспы обезьян в Королевстве.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220523/turizm-1790139617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дания, оспа обезьян, в мире