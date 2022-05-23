https://ria.ru/20220523/ospa-1790174499.html

В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян

В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян

Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 37, сообщает местное издание Diario de Noticias со ссылкой на данные главного управления... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:53

2022-05-23T14:53

2022-05-23T14:53

в мире

португалия

лиссабон (город)

оспа обезьян

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 37, сообщает местное издание Diario de Noticias со ссылкой на данные главного управления здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 23 заболевших."Подтверждены еще 14 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян в Португалии, на сегодняшний день подтверждены 37 случаев (заражения) на территории Северного региона, в Лиссабоне и районе реки Тежу и в Алгарве", - приводит издание заявление ведомства.Как отмечается, ожидаются результате еще ряда взятых образцов.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html

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Влада Копылова

в мире, португалия, лиссабон (город), оспа обезьян