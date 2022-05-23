https://ria.ru/20220523/ospa-1790174499.html
В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян
В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян
Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 37, сообщает местное издание Diario de Noticias со ссылкой на данные главного управления... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:53
2022-05-23T14:53
2022-05-23T14:53
в мире
португалия
лиссабон (город)
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 37, сообщает местное издание Diario de Noticias со ссылкой на данные главного управления здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 23 заболевших."Подтверждены еще 14 случаев заражения человека вирусом оспы обезьян в Португалии, на сегодняшний день подтверждены 37 случаев (заражения) на территории Северного региона, в Лиссабоне и районе реки Тежу и в Алгарве", - приводит издание заявление ведомства.Как отмечается, ожидаются результате еще ряда взятых образцов.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, лиссабон (город), оспа обезьян
В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян
Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии выросло до 37