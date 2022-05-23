https://ria.ru/20220523/ospa-1790151422.html

В Германии подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян

В Германии подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Германии подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян

В Минздраве ФРГ подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян в стране, об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:35

2022-05-23T13:35

2022-05-23T13:36

оспа обезьян

в мире

германия

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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. В Минздраве ФРГ подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян в стране, об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства."До сих пор в Германии есть четыре подтвержденных случая. Можно прогнозировать новые случаи, учитывая контакты заболевших и потенциальные пути распространения заболевания... Насколько известно, большинство больных переносят заболевания легко. По имеющейся информации, передача заболевания возможна только при тесном контакте. Поэтому мы исходим сейчас из того, что темпы распространения будут умеренными", - заявил представитель Минздрава ФРГ.Он добавил, что угроза оспы обезьян для населения ФРГ в настоящее время оценивается как умеренная.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, в мире, германия