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В Британии рекомендуют изоляцию контактировавшим с больными оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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В Британии рекомендуют изоляцию контактировавшим с больными оспой обезьян
В Британии рекомендуют изоляцию контактировавшим с больными оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
В Британии рекомендуют изоляцию контактировавшим с больными оспой обезьян
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) рекомендует людям, которые имели тесный контакт с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:46
2022-05-23T12:48
великобритания
оспа обезьян
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) рекомендует людям, которые имели тесный контакт с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день, следует из обновленного руководства ведомства.Руководство, которое не является юридическим требованием, также рекомендует тем, кто подвержен риску заражения оспой обезьян, держаться подальше от уязвимых людей: беременных женщин, детей в возрасте до 12 лет и людей с подавленным иммунитетом.Контакты с высоким риском включают людей, проживающих в одном доме, сексуальных партнеров или даже тех, кто меняет постельное белье инфицированного человека без ношения соответствующих средств индивидуальной защиты, пояснили медики.В Британии с 7 по 20 мая было выявлено 20 случаев заражения оспой обезьян, новые данные по заболевшим ожидаются в понедельник.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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великобритания, оспа обезьян
12:46 23.05.2022 (обновлено: 12:48 23.05.2022)
 
В Британии рекомендуют изоляцию контактировавшим с больными оспой обезьян

Британские медики рекомендуют самоизолироваться контактировавшим с больными оспой обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) рекомендует людям, которые имели тесный контакт с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день, следует из обновленного руководства ведомства.
Руководство, которое не является юридическим требованием, также рекомендует тем, кто подвержен риску заражения оспой обезьян, держаться подальше от уязвимых людей: беременных женщин, детей в возрасте до 12 лет и людей с подавленным иммунитетом.
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 06:35
Мясников назвал условие заражения оспой обезьян
Контакты с высоким риском включают людей, проживающих в одном доме, сексуальных партнеров или даже тех, кто меняет постельное белье инфицированного человека без ношения соответствующих средств индивидуальной защиты, пояснили медики.
В Британии с 7 по 20 мая было выявлено 20 случаев заражения оспой обезьян, новые данные по заболевшим ожидаются в понедельник.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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ВеликобританияОспа обезьян
 
 
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