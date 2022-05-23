Байден не считает необходимым введение карантина из-за оспы обезьян
Президент США Байден не считает необходимым введение карантина из-за оспы обезьян
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает необходимым введение карантинных мер, аналогичных другим странам, в связи с выявлением заражений оспой обезьян в мире.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать введение рядом стран карантинных мер для зараженных оспой обезьян и ответить на вопрос, следует ли американцам ожидать что-то подобное, Байден ответил отрицательно.
21 мая, 06:35Мясников назвал условие заражения оспой обезьян
"Нет, я так не думаю. У нас были заражения в большом числе оспой обезьян и ранее. Это первое. Второе – у нас есть вакцины, чтобы справиться с этим. И три – до настоящего времени мы не видим необходимости предпринимать какие-то повышенные меры", - ответил президент США. Накануне американский лидер заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян.
Ранее власти Бельгии объявили, что срок карантина в случае заражения оспой обезьян для инфицированных составляет 21 день.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы. Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
20 мая, 17:05Врач назвал ранний симптом оспы обезьян