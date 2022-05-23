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Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/operatsiya-1790152199.html
Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий
Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.05.2022
Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий
"Точка невозврата" специальной военной операции РФ на Украине пройдена, задачи жертвовать человеческими жизнями для быстрого захвата территорий нет, заявил... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:37
2022-05-23T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
лдпр
леонид слуцкий (политик)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА 23 мая — РИА Новости. "Точка невозврата" специальной военной операции РФ на Украине пройдена, задачи жертвовать человеческими жизнями для быстрого захвата территорий нет, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html
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в мире, россия, украина, лдпр, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:37 23.05.2022 (обновлено: 15:32 23.05.2022)
 
Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий

Глава фракции ЛДПР Слуцкий заявил о прохождении "точки невозврата" спецоперации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА 23 мая — РИА Новости. "Точка невозврата" специальной военной операции РФ на Украине пройдена, задачи жертвовать человеческими жизнями для быстрого захвата территорий нет, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

"Специальная военная операция все расставит по местам. Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни", - заявил политик в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий. По словам парламентария, сейчас нужно думать о тех, кто сражается за свои идеалы - "за русский язык, за русскую цивилизацию".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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