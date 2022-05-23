https://ria.ru/20220523/operatsiya-1790152199.html

Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий

Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.05.2022

Точка невозврата спецоперации пройдена, заявил Слуцкий

"Точка невозврата" специальной военной операции РФ на Украине пройдена, задачи жертвовать человеческими жизнями для быстрого захвата территорий нет, заявил... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:37

2022-05-23T13:37

2022-05-23T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

лдпр

леонид слуцкий (политик)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА 23 мая — РИА Новости. "Точка невозврата" специальной военной операции РФ на Украине пройдена, задачи жертвовать человеческими жизнями для быстрого захвата территорий нет, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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