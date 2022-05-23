Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790281185.html
Украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому
Украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому
Украинские войска в 19.05 сто раз выстрелили из БТР по населенному пункту Лозовое в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:40
2022-05-23T22:40
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.05 сто раз выстрелили из БТР по населенному пункту Лозовое в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.05 - населенный пункт Пески - населенный пункт Лозовое: произведено 100 выстрелов из БТР", - сообщили в представительстве республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/natsionalisty-1790251612.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
22:40 23.05.2022
 
Украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.05 сто раз выстрелили из БТР по населенному пункту Лозовое в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.05 - населенный пункт Пески - населенный пункт Лозовое: произведено 100 выстрелов из БТР", - сообщили в представительстве республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 19:30Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала