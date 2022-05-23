Украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска сто раз выстрелили из БТР по Лозовому
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.05 сто раз выстрелили из БТР по населенному пункту Лозовое в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.05 - населенный пункт Пески - населенный пункт Лозовое: произведено 100 выстрелов из БТР", - сообщили в представительстве республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.