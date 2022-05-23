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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790246692.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку крупнокалиберными снарядами
Украинские войска в 18.30 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:00
2022-05-23T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/donbass-1790227877.html
россия
украина
донбасс
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в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
19:00 23.05.2022 (обновлено: 19:04 23.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку крупнокалиберными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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