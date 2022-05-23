Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили об обстреле Горловки минами калибра 82 миллиметра со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 мин калибром 82 миллиметра по Горловке в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.43 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.