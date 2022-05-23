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В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами - РИА Новости, 23.05.2022
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В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами
В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами
Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T00:35
2022-05-23T04:45
в мире
владимир путин
россия
украина
европа
норвегия
матеуш моравецкий
польша
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа.Петерссон уточнил, что речь идет о снижении примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), отчасти из-за падения фондового рынка. Он добавил, что на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства подчеркнул также, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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в мире, владимир путин, россия, украина, европа, норвегия, матеуш моравецкий, польша, нефть
00:35 23.05.2022 (обновлено: 04:45 23.05.2022)
 
В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами

МИД Норвегии отверг призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

© Pixabay / enriquelopezgarreФьорды Норвегии
Фьорды Норвегии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Pixabay / enriquelopezgarre
Фьорды Норвегии . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа.

"Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость фонда (Государственный пенсионный фонд Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов – ред.) упала" - сказал он в письменном ответе изданию VG.

Петерссон уточнил, что речь идет о снижении примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), отчасти из-за падения фондового рынка. Он добавил, что на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства подчеркнул также, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаНорвегияМатеуш МоравецкийПольшаНефть
 
 
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