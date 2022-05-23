https://ria.ru/20220523/norvegiya-1790061465.html

В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами

В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами - РИА Новости, 23.05.2022

В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами

Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T00:35

2022-05-23T00:35

2022-05-23T04:45

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норвегия

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польша

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа.Петерссон уточнил, что речь идет о снижении примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), отчасти из-за падения фондового рынка. Он добавил, что на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства подчеркнул также, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/polsha-1790043934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, владимир путин, россия, украина, европа, норвегия, матеуш моравецкий, польша, нефть