https://ria.ru/20220523/norvegiya-1790061465.html
В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами
В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами
Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T00:35
2022-05-23T00:35
2022-05-23T04:45
в мире
владимир путин
россия
украина
европа
норвегия
матеуш моравецкий
польша
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа.Петерссон уточнил, что речь идет о снижении примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), отчасти из-за падения фондового рынка. Он добавил, что на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства подчеркнул также, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/polsha-1790043934.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, европа, норвегия, матеуш моравецкий, польша, нефть
00:35 23.05.2022 (обновлено: 04:45 23.05.2022)
В МИД Норвегии прокомментировали призыв премьера Польши делиться доходами
МИД Норвегии отверг призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа